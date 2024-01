Schauspieler

vor 8 Min.

Oliver Wnuk: Berlin ist langsam durch für mich

Schauspieler Oliver Wnuk hat familiäre Wurzeln am Bodensee.

"Nord Nord Mord"-Darsteller Oliver Wnuk wohnt an verschiedenen Orten - auch in Berlin. Doch die Stadt gefällt ihm nicht mehr so richtig. Wieso?

Schauspieler Oliver Wnuk (47) ist bekannt als nordfriesischer Polizist aus der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" - privat zieht es den Berliner hingegen ganz in den Süden. Der Drehort Sylt sei inzwischen zwar seine "dritte Heimat" neben Konstanz und Berlin, sagte Wnuk in einem "Bild der Frau"-Interview. Aber: "Ich möchte tatsächlich gern wieder Richtung Süden ziehen. Berlin ist auch langsam durch für mich." Zur Erklärung schilderte er: "Ich wohne in Friedrichshain, das ist das Mekka der 20-Jährigen. Ich passe da als fast 50-Jähriger nicht mehr rein, ohne meine Würde zu verlieren." Wnuk sagte über seine familiären Wurzeln am Bodensee: "Ich komme ja aus Konstanz und dort aus einem Stadtteil, der Paradies heißt. Und so ist es da auch. Klingt toll." Er wolle den Blick "mehr nach innen als nach außen" richten. "Ich habe auch nicht mehr den Drang, überall mitmischen zu müssen." Seine Pläne für das neue Jahr? "Ich habe mir einen Gutschein fürs Fallschirmspringen gekauft. Ich möchte, dass wieder Dinge zum ersten Mal in meinem Leben passieren." Der neue "Nord Nord Mord"-Krimi "Sievers und die fünf Fragezeichen", mit Wnuk, Peter Heinrich Brix und Julia Brendler (Ausstrahlung am 8. Januar um 20.15 Uhr im ZDF), steht jetzt in der ZDF-Mediathek. (dpa)

