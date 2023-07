Sylvester Stallone ruft Töchter während ihrer Dates an

Die Rolle des Beschützers kann er einfach nicht ablegen: Sylvester Stallone beschreibt sich selbst als eine Art Helikopter-Papa.

Action-Star Sylvester Stallone ("Rocky") beobachtet nach eigenen Angaben mit strengem Blick das Dating-Leben seiner drei Töchter. "Ich folge ihnen immer noch und rufe sie ständig an", sagte der 77-Jährige dem Magazin "Bunte". Wenn sich Sophia (26), Sistine (25) oder Scarlet (21) mit Männern träfen, rufe er sie an und frage, warum sie nicht zu Hause seien, gab Stallone zu. Mit einem Lachen sagte er: "Es sind immerhin meine Mädchen und dafür gibt es natürlich keinen Mann, der gut genug ist."

In der Realityshow "The Family Stallone" will der Hollywoodstar zusammen mit Ehefrau Jennifer Flavin (54) und den drei gemeinsamen Töchtern Einblick ins Familienleben geben. Die Mädchen seien früher häufig gemobbt worden, sagte Flavin. Laut Tochter Sistine war es für sie aufgrund vieler Umzüge schwierig, Freunde zu finden. Dennoch hätten sie und ihre Schwestern eine "sehr normale Kindheit" gehabt, erklärte sie. "Meine Eltern haben einen wirklich guten Job gemacht, uns vor der Außenwelt zu schützen." Die achtteilige Serie "The Family Stallone" soll ab dem 14. Juli bei Paramount+ zu sehen sein.

(dpa)