Schauspieler und Comedian Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt

Der britische Schauspieler und Comedian Russell Brand wird unter anderem wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Londoner Metropolitan Police vom Freitag hervor. Zuerst hatten die Nachrichtenagenturen AP und Reuters berichtet. Insgesamt vier Frauen hätten demnach zuvor Anzeige gegen den 50-Jährigen erstattet. Der Anklage seien rund 18 Monate Ermittlungsarbeit vorausgegangen, wie die Polizei erklärt.

Brand muss sich in zwei Fällen wegen Vergewaltigung und oraler Vergewaltigung, in einem weiteren Fall wegen unsittlicher Körperverletzung sowie in zwei Fällen wegen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten. Wie es in der Mitteilung heißt (externer Link), hätten die Untersuchungen im September 2023 begonnen, nachdem es britische Medienberichte über Anschuldigungen gegeben habe. Die Anklagen bezögen sich auf vier Frauen, so die Polizei.

Russell Brand von vier Frauen angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung

Die mutmaßlichen Straftaten liegen bereits längere Zeit zurück und sollen zwischen 1999 und 2005 stattgefunden haben, macht die Erklärung deutlich. So soll Brand 1999 eine Frau in der Gegend von Bournemouth vergewaltigt haben sowie im Stadtteil Westminster 2001 eine Frau unsittlich angegriffen, 2004 eine weitere Frau oral vergewaltigt und sexuell missbraucht und zwischen 2004 und 2005 eine andere Frau ebenfalls sexuell missbraucht haben.

Icon Vergrößern Russell Brand werden von vier Frauen mehrere sexuelle Delikte vorgeworfen. Foto: James Manning, PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Russell Brand werden von vier Frauen mehrere sexuelle Delikte vorgeworfen. Foto: James Manning, PA Wire/dpa

Brand wird laut Polizei am Freitag, den 2. Mai 2025, vor dem Westminster Magistrates‘ Court erscheinen, einem Londoner Amtsgericht. Laut dem Kommissar Andy Furphy der Metropolitan Police, der die Ermittlungen leitet, würden die Frauen, die Anzeige erstattet haben, „von speziell ausgebildeten Beamten unterstützt“, heißt es in der Mitteilung. „Die Ermittlungen der Met laufen weiter und die Ermittler bitten jeden, der von diesem Fall betroffen ist oder Informationen hat, sich zu melden und mit der Polizei zu sprechen“, so Furphy.

Russell Brand bestreitet die Vorwürfe der Frauen

Laut der Nachrichtenagentur AP habe Brand die Vorwürfe bestritten und erklärt, seine Beziehungen seien „immer einvernehmlich“ gewesen. Der 50-Jährige sei dem Bericht zufolge in den vergangenen Jahren weitgehend aus der medialen Öffentlichkeit verschwunden und habe sich mit Internet-Videos, in denen er sich mit Wellness und Verschwörungstheorien beschäftige, eine Fangemeinde in sozialen Netzwerken aufgebaut.

In den 2000er und frühen 2010er Jahren wurde Brand einer breiten Öffentlichkeit mit Comedyshows, als Moderator im Fernsehen und Radio sowie als Darsteller in einigen Hollywood-Filmen bekannt. So spielte er unter anderem in „Nie wieder Sex mit der Ex“, „Männertrip“, „Bedtime Stories“, „Ich – Einfach unverbesserlich“ (Sprechrolle), „Arthur“ oder „Tod auf dem Nil“ mit. Brand war von 2009 bis 2011 mit der US-Popsängerin Katy Perry zusammen, zudem zwischen 2010 und 2012 mit ihr verheiratet. Brand lebt offiziell in Oxfordshire im Süden Englands, nahe London. Er soll vor kurzem aber in die USA gezogen sein.