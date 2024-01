Hannah Herzsprung bekommt bei Freunden oft ihren Willen

Das Gefängnisdrama "Vier Minuten" machte Hannah Herzsprung 2007 zum Star. Die Schauspielerin erzählt, womit sie damals unter ihren Mitbewerberinnen herausgestochen hat.

Schauspielerin Hannah Herzsprung spricht über die Vorteile einer starken Willenskraft. "Ich wurde kürzlich wieder an das Casting zu "Vier Minuten" erinnert", sagte die 42-Jährige mit Blick auf das Gefängnisdrama, das sie 2007 zum Star machte, dem Magazin "Bunte" (Donnerstag). "Es gab da ein Stück Papier und die unvergessene Monica Bleibtreu sagt in ihrer Rolle zu mir: Friss! Ich war das einzige der gecasteten Mädchen, das das Papier dann tatsächlich gegessen hat."

Privat könne ihr starker Wille jedoch auch "manchmal ganz schön nervig sein", gesteht die Schauspielerin. "Wenn ich zum Beispiel mit Freunden unterwegs bin und wir uns beraten, wohin wir zum Essen gehen wollen. Es gibt verschiedene Vorschläge, dann schaffe ich es meistens, alle davon zu überzeugen, dass das, was ich mir wünsche, auf jeden Fall das Richtige ist." Ihr neuer Film "15 Jahre", die Fortsetzung von "Vier Minuten", kommt am Donnerstag (11. Januar) in die Kinos.

(dpa)