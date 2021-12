Janina Hartwig: „Kommt schon vor, dass die Leute mich als Schwester Hanna grüßen“

Exklusiv Die Schauspielerin blickt ein wenig wehmütig auf ihre Rolle in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ zurück – Nun spielt sie in einer Pilcher-Verfilmung.

Auch nach ihrem Aus als Schwester Hanna in der Serie „Um Himmels Willen“ wird die Schauspielerin Janina Hartwig noch von Menschen auf der Straße auf ihre Rolle angesprochen. „Das kommt schon vor, dass die Leute mich als Schwester Hanna grüßen“, sagt die 60-Jährige im Interview mit unserer Redaktion. „Das ist aber auch eine schöne Bestätigung dafür, dass das bei ‚Um Himmels Willen’ eine gute Arbeit war.“ 15 Jahre lang wirkte Hartwig in der ARD-Serie mit. „Natürlich ist man da wehmütig“, sagt sie. „Die Serie begleitete mich einen großen Teil meines Lebens.“ Nun sei sie aber froh, Zeit für neue Projekte zu haben.

Hartwig ist begeistert von den Landschaften in Cornwall

Unter anderem ist Janina Hartwig in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung zu sehen. Dafür war sie in Cornwall. „Als wir gedreht haben, blühten gerade die Hortensien“, sagt sie. „Bei uns ist man froh, wenn die gerade mal bis zum Knie gehen, in Cornwall sind die übermannshoch.“ Die Stoffe begeistern das Publikum seit vielen Jahren. „Die Leute können sich schon in ihren Problemen wiedererkennen“, glaubt die Schauspielerin. „Sie wollen die schönen Landschaften sehen, wissen, die Geschichten gehen immer gut aus. Kurz, sie können eineinhalb Stunden träumen.“

