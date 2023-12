Jennifer Aniston über Sexszene mit Jon Hamm

Die 54-Jährige erzählte dem US-Magazin "Variety" über eine Sexszene, die sie für die Serie "The Morning Show" gedreht hat. Viele am Set hätten ihr helfen wollen.

US-Schauspielerin Jennifer Aniston hat nach eigenen Angaben für eine Sexszene mit Jon Hamm für die Serie "The Morning Show" auf einen Intimitätskoordinatoren verzichten wollen.

"Ich komme aus der alten Zeit, daher fragte ich: "Was bedeutet das?"", erzählte die 54-Jährige dem US-Magazin "Variety". "Sie meinten: "Da fragt dich jemand, ob es dir gut geht" und ich meinte: "Bitte, das ist schon peinlich genug!" Wir sind erfahren - wir kriegen das schon hin.""

Intimitätskoordinatoren unterstützen Regie und Schauspieler bei der Umsetzung intimer Szenen, um sicherzustellen, dass diese in einem sicheren Rahmen entstehen. Aniston spielt in der Serie "The Morning Show" (Apple TV+) die Fernsehmoderatorin Alex Levy.

Sie habe sich während des Drehs immer wohl gefühlt, betonte Aniston nun. "Jon war so ein Gentleman, immer - ich meine jede Bewegung, jeder Schnitt, "Bist du okay?"" Auch durch die Regisseurin Mimi Leder habe sie sich sehr unterstützt gefühlt. Leder hatte "Variety" im Oktober erklärt, dass die Szene im kleinsten Rahmen aufgenommen worden sei und sie Bilder erzeugen wollte, die "emotional, sexy und erwachsen" sein sollten.

