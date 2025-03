Schauspielerin Sybille Waury: Von der „Lindenstraße“ direkt nach Lansing

Sonntag, 18.50 Uhr, „Lindenstraßen“-Zeit. Bei vielen Fernsehzuschauern ist dieser Termin noch immer im Gedächtnis verankert – selbst jetzt noch, fünf Jahre nach dem Ende von Deutschlands erster TV-Seifenoper. Eine gefühlte Ewigkeit war die ARD-Kultserie eine feste Konstante im Leben der Deutschen. Am 29. März 2020 war dann doch Schluss. Eine, die seit der zweiten Folge in der „Lindenstraße“ lebte, ist Schauspielerin Sybille Waury. Mitten in der Pubertät, mit 15 Jahren, hat sie damals die Rolle der Tanja Schildknecht ergattert. Und sie hielt bis zur letzten Folge durch. Der Abschied fiel ihr damals schwer. „Ich verliere mein zweites, mir sehr liebes Leben“, klagte sie.

Viele Schauspielerinnen und Schauspieler der „Lindenstraße“ verschwanden mit deren Ende vom Bildschirm, manche versuchten sich in anderen Berufen. Aber für Sybille Waury hieß es: Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Der Weg führte die gebürtige Düsseldorferin direkt in den bayerischen TV-Vorabend nach Lansing, dem fiktiven Dorf der BR-Serie „Dahoam is dahoam“.

Seit fünf Jahren verkörpert Sybille Waury in „Dahoam is Dahoam“ die Rolle der Vera Hülsmann

Das war so nicht absehbar. Denn ihre Schauspielausbildung absolvierte die heute 54-Jährige unter anderem in London. Darüber hinaus hat sie Kunstgeschichte, Germanistik und Japanologie studiert, lebte auch eine Zeit lang in Asien. Darum spricht Waury im Grunde besser Japanisch als Bairisch. Das tut ihrem Erfolg aber keinen Abbruch. Seit fünf Jahren verkörpert sie in „Dahoam is Dahoam“ die Rolle der Vera Hülsmann. „Sie ist selbst voller Urvertrauen, glaubt an das Gute im Menschen und hat sehr viel Humor“, beschrieb Waury ihre neue Rolle vor einigen Jahren gegenüber unserer Redaktion. Inzwischen ist sie dort aus der Feuerwehr, dem Landfrauenverein oder der Apotheke, wo sie arbeitet, kaum mehr wegzudenken.

Privat führt sie ein anderes Leben. Waury ist mit dem Autor Joachim Friedmann verheiratet und lebt mit ihm und den beiden Töchtern in Berlin. Kennengelernt hat sich das Paar, wie sollte es anders sein, am Set der „Lindenstraße“, für die Friedmann Drehbücher schrieb. Beruflich hat Sybille Waury noch ein zweites Standbein: Seit vielen Jahren gibt sie Shiatsu-Unterricht.