Scheidung von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver

Nach 25 Jahren Ehe, zehn davon im Scheidungsprozess, sind Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver nun offiziell geschieden. Das Oberste Gericht in Los Angeles bestätigte die Scheidung

Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver sind geschiedene Leute. Nach zehn Jahren hin und her ist die Scheidung der beiden nun offiziell durch, die Scheidungspapieren sollen laut dem US-Promiportal TMZ von einem Richter des Obersten Gerichts in Los Angeles unterzeichnet worden sein. Der Schauspieler und Ex-Gouverneur und die Journalistin waren 25 Jahre lang verheiratet.

1986 hatte das Paar geheiratet. Die Kennedy-Nachfahrin Shriver und der österreichische Bodybuilder Schwarzenegger galten als ungleiches Paar. Sie ist Demokratin, er Republikaner. Sie haben vier gemeinsame Kinder: Katherine (32), Christina (30), Patrick (28) und Christopher (24).

Die Ehe wurde belastet, als ein Geheimnis bekannt wurde, das der Ex-Bodybuilder lange hütete: Joseph Baena. Baena ist der unehelicher Sohn mit einer ehemaligen Haushälterin. Er soll zwischenzeitlich im Hause Schwarzenegger gelebt haben. Baena ist nur fünf Tage jünger als der jüngste Sohn von Schwarzenegger und Shriver.

Schwarzenegger: unehelicher Sohn mit Haushälterin

Maria Shriver soll mit der Zeit die ungeheure Ähnlichkeit zwischen ihrem Ehemann und dem Sohn der Haushälterin bemerkt haben - Medienberichten zufolge sprach sie die Haushälterin Anfang 2011 direkt an. Diese machte reinen Tisch machte. Die Nichte des Ex-Präsidenten John F. Kennedy zog aus dem gemeinsamen Haus aus und reichte die Scheidung ein.

Schwarzenegger und Shriver: langer Scheidungsprozess

Seitdem dauerte ein langwieriger Scheidungsprozess an. Mangel an Motivation und die komplizierten Vermögensaufteilung sollen die Scheidung verzögert haben, schreibt TMZ nun. Trotzdem scheinen beide in einem guten Verhältnis miteinander zu leben. Immer wieder postet Arnold Schwarzenegger gemeinsame Schnappschüsse mit seinen inzwischen erwachsenen Kindern und seiner Jetzt-Ex-Frau.

Lesen Sie dazu auch