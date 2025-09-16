Icon Menü
Scheune in Vollbrand: Millionenschaden bei Großbrand auf Bauernhof in Löhnberg

Scheune in Vollbrand

Millionenschaden bei Großbrand auf Bauernhof in Löhnberg

Auf einem Hof in Hessen zerstört ein Feuer Ställe und teure Maschinen. Wie groß der Schaden ist und was die Feuerwehr verhindern konnte.
Von dpa
    Tiere wurden bei dem Feuer in einer Scheune in Hessen nicht verletzt. (Symbolbild)
    Tiere wurden bei dem Feuer in einer Scheune in Hessen nicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Feuer auf einem Bauernhof nahe Löhnberg (Kreis Limburg-Weilburg) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. In einer Scheune standen zwei Stallungen in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr habe verhindert, dass die Flammen auf die angrenzenden Wohngebäude übergreifen konnten. Anwohner und Einsatzkräfte hätten die Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten sollen bis in die frühen Morgenstunden andauern.

    Der bei dem Brand entstandene Sachschaden belaufe sich schätzungsweise auf einen siebenstelligen Betrag, hieß es. In der Scheune standen der Polizei zufolge auch hochwertige landwirtschaftliche Maschinen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

