Schießerei in Brüssel: Polizei hat Verdächtige noch immer nicht gefasst

Die Brüsseler Polizei fahndet noch immer unter Hochdruck nach zwei Verdächtigen, die am Mittwochmorgen Schüsse vor einer U-Bahn-Station abgegeben haben sollen. Das berichten belgische Medien übereinstimmend. Um kurz nach 6 Uhr morgens war es an der Metrostation „Clemenceau“ zu einer Schießerei gekommen. Dabei hätten zwei Personen in die Luft und auf den Boden geschossen. Verletzt wurde niemand.

Schießerei in Brüssel: Verdächtige flohen in U-Bahn-Tunnel

Die Verdächtigen seien nach den Schüssen in den U-Bahn-Tunneln verschwunden, berichtet das belgische Nachrichtenportal Bruzz. Deshalb seien anschließend mehrere U- und Straßenbahnlinien abgeschaltet worden, damit die Polizei nach den Schützen suchen konnte. Auch am Abend war noch kein Verdächtiger festgenommen. Die Polizei gehe nicht von einem Terror-Hintergrund der Schüsse aus, sondern von einer Schießerei im Drogenmilieu. Die Täter seien, so zeigten es die Aufnahmen, vermummt gewesen und hatten Sturmgewehre, möglicherweise Kalaschnikows, getragen.

Forensiker und ballistische Experten waren am Ort des Geschehens, um die Spuren zu sichern, bestätigt die Staatsanwaltschaft Brüssel auf ihrer Webseite (externer Link). Es sind mehrere Patronenhülsen gefunden worden. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, so die Behörde, wie die beiden Verdächtigen in die U-Bahn-Tunnel geflohen sind.

Brüssel: Keine Verletzten nach Schießerei - Polizei vermutet Hintergrund im Drogenmilieu

Die Station „Clemenceau“ liegt in Anderlecht, einer Stadt, die nahtlos an Brüssel grenzt. Die Verdächtigen, so legen es die Kameraaufnahmen nahe, sollen über die U-Bahn-Tunnel Richtung Südbahnhof geflohen sein.

Die Polizei habe die Sperrung der Bahnhöfe „Clemenceau“, „Delacroix“ und „South“ angeordnet, der Verkehr der U-Bahn-Linien 2 und 6 sei zwischen einigen Stationen vollständig unterbrochen worden, heißt es bei Bruzz. Die Straßenbahnlinien, die im Bereich des Südbahnhofs verkehren, seien ebenfalls betroffen gewesen. Über Stunden war der Verkehr teils lahmgelegt. Erst am späten Nachmittag wurden alle Sperrungen aufgehoben.

Spezialeinheiten in Brüssel im Einsatz

Bei dem Einsatz seien auch die Spezialeinsatzeinheiten der Bundespolizei DSU im Einsatz gewesen, die schwer bewaffnet und auf derartige Interventionen spezialisiert sind. Für Pendlerinnen und Pendler in Brüssel kam es durch die umfassende Fahndung am Mittwoch zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen.