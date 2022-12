Sechs Menschen sterben nach Schüssen in Kanada

Sechs Menschen kamen am Sonntagabend bei einem Schusswaffenangriff in einem Wohnkomplex im kanadischen Vaughan ums Leben – darunter auch der mutmaßliche Schütze.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Wohnkomplex in Vaughan, einem Vorort der kanadischen Stadt Toronto, starben am Sonntagabend (Ortszeit) sechs Menschen – darunter auch der mutmaßliche Schütze, der von der Polizei getötet wurde. Eine weitere Person soll verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Wie es zu der Schießerei kam, ist bislang unklar. Auch das Motiv des Schützen ist noch nicht bekannt. Wie die kanadische Rundfunkanstalt CBC berichtet, ist auch nicht klar, ob der Täter seine Opfer kannte. Es ist lediglich bekannt, dass die Getöteten offenbar nicht alle aus derselben Wohnung stammten.