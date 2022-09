Gewalttat in NRW

vor 32 Min.

Schießerei in Mönchengladbach: Drei Schwerverletzte am Überlandbusbahnhof

Versuchte Tötung am Bahnhof einer großen NRW-Stadt: In Mönchengladbach kam es am Dienstagabend zu einem Zwischenfall, der drei Schwerverletzte fordern sollte.

Von Patrick Freiwah