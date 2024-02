Schifffahrt auf dem Gardasee: Diese Touren lohnen sich

Fahrtwind, Wellenrauschen, Sonnenschein und eine wunderbare Kulisse: Eine Schifffahrt auf dem Gardasee ist ein Vergnügen. Doch welche Touren lohnen sich wirklich?

Der Gardasee gehört aus deutscher Sicht zu den beliebtesten Urlaubsregionen. Das in Norditalien gelegene Gewässer ist schnell zu erreichen und bietet zahlreiche Möglichkeiten, eine angenehme Zeit zu verbringen - ganz zu schweigen vom vielfältigen Angebot an Unterkünften. Auf dem Gardasee selbst bietet sich eine Schifffahrt an, bei welcher ein Mix aus Fahrtwind, Wellenrauschen, Sonnenschein und nicht zuletzt die berauschende Kulisse einen Genuss erzeugen. Einige der Sehenswürdigkeiten können per Wasser wunderbar erreicht werden, oder man gönnt sich ein Getränk in einem der zahlreichen Cafés oder besucht eine der Badestellen. Der Schiffsverkehr auf dem Gardasee ist ein öffentlicher Dienst des italienischen Verkehrsministeriums, der laut dem Portal europlan.it bereits seit dem Jahr 1827 genutzt werden kann.

Gardasee-Schifffahrt: Schnellboote, Schaufelraddampfer und Fährverbindungen

Eine Schifffahrt kann sich über das gesamte Spektrum des Gardasees erstrecken: Die staatliche Flotte ("Navigazione Laghi") legt an mittlerweile 27 Orten an, wie ein veröffentlichter Lageplan verdeutlicht. Die Schiffchen fahren von Riva del Garda im Norden bis nach Desenzano im Süden und bedienen alle größeren Anlegestellen des Sees. Laut gardasee-informationen.de gibt es mehrere Fahrpläne pro Jahr, die sich nach der jeweiligen Saison richten: ein Winterfahrplan von November bis April, im Frühjahr von April bis Ende Mai und dann der Sommerfahrplan (2023) bis Oktober - auch in diesem Monat ist der Gardasee eine Reise wert.

Der Bestand an Schiffen ist riesig: Angaben des Betreibers zufolge befinden sich derzeit 99 Boote im Einsatz, von denen immer mal welche nicht verfügbar sind, weil sie sich in der Wartung befinden. Etliche weitere Boote können zudem gemietet werden. Nostalgisch gestaltet sich eine Fahrt mit den Schaufelraddampfern „Italia“ oder „Zarnadelli“, erläutert das Touristenportal gardasee.it. Wer schnell statt gemächlich vorankommen möchte, für den bietet sich ein Tragflächenboot an, diese verkehren deutlich zügiger zwischen den Häfen.

Beliebt sind zudem die Fährverbindungen, mit denen sich das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden lässt: So können mit Schiffstouren auch manche Staus auf den teils engen Uferstraßen rund um den Lago di Garda (italienisch für Gardasee) verhindert werden. Gardasee-Fähren pendeln im Sommer zwischen den nördlicher gelegenen Städten Limone und Malcesine (Privatanbieter), ganzjährig zwischen Toscolano Maderno und Torri del Benaco in der Mitte des Gardasees, erklären italienische Reiseportale. Beide Fährenrouten verbinden den Osten mit dem Westen.

Schiff fahren auf dem Gardasee: Mit welchen Preisen ist zu rechnen?

Die Preise für eine Schifffahrt auf dem Gardasee beginnen bereits bei 3 Euro für eine einfache Fahrt. Je nach Länge der Strecke und dem Schiffstyp steigen die Kosten. Für die Dampfer gibt es laut europlan.it eine Tageskarte (carte di libera circolazione), mit der an sämtlichen Häfen beliebig ein- und ausgestiegen werden kann. Für eine Tageskarte ist mit Preisen von 20,50 bis 34,30 Euro zu rechnen.

Und wo sind die Tickets für eine Gardasee-Schifffahrt erhältlich? Offiziellen Angaben zufolge an den Häfen bei Fahrkartenschaltern oder auch an Bord. Einen Überblick über die aktuellen Tarife gibt es hier.

Alternative Möglichkeiten: Ein Boot mieten

In fast allen Häfen entlang des Gardasee-Ufers kann man Rundfahrten oder Touren mit kleinen Privatbooten buchen. Wer auf eigene Faust den See befahren möchte, kann zu Festen, Partys, Meetings oder sonstigen Anlässen ein Motorschiff oder (Segel-)Boot mieten, erklärt visitgarda.com. Wichtig ist die Berücksichtigung der Schiffsverordnung des Gardasees. Im Sommer 2021 geschah ein tragisches Unglück, das für Aufsehen sorgte und die Bevölkerung aufschreckte. Außerdem gibt es sogenannte Taxiboote, die Touristen oder Einheimische auf Wunsch von A nach B bringen.

Ein sensibles Thema am Gardasee ist in diesem Jahr der Pegelstand.