Vermisste und Verletzte nach Schiffsunglück in der Nordsee

Schiffsunglücke verursachen nicht nur menschliches Leid, sondern können auch erhebliche ökologische und wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen. Ein aktueller Zwischenfall ist die Kollision eines Öltankers mit einem Frachtschiff in der Nordsee vor der Küste Großbritanniens.​

Schiffsunglück in der Nordsee: Vermisste und zahlreiche Verletzte

Am Montag ereignete sich gegen 10:48 Uhr (MEZ) ein schwerer Zusammenstoß zwischen dem unter US-Flagge fahrenden Öltanker „Stena Immaculate“ und dem Frachtschiff „Solong“. Der Unfall passierte etwa zehn Meilen vor der Küste der Grafschaft Yorkshire im Nordosten Englands.

Britischen Medien zufolge lag die „Stena Immaculate“ zum Zeitpunkt des Unfalls vor Anker, als sie von der „Solong“ gerammt wurde. Letzteres Schiff fährt den Angaben zufolge unter portugiesischer Flagge und befand sich auf dem Weg zum Containerhafen der niederländischen Stadt Rotterdam.

Schiffsunglück in der Nordsee: Mehr als 30 Verletzte und Vermisste

Unmittelbar nach der Kollision wurden umfangreiche Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Zahlreiche Rettungsboote sowie ein Hubschrauber der Küstenwache aus Humberside waren im Einsatz. Laut britischen Medien wurden bis zum Mittag 32 Verletzte nach Grimsby gebracht, wobei der Zustand der Betroffenen derzeit unklar ist. Mehrere Besatzungsmitglieder werden aktuell noch vermisst, schildert The Guardian.

Das Portal zitiert Martyn Boyers, den Geschäftsführer des Hafens von Grimsby East: Man habe nach der Kollision auf offener See einen „riesigen Feuerball“ gesehen. Auf einer veröffentlichten Videoaufnahme ist zu sehen, wie Schiffe in Flammen stehen und riesige Rauchschwaden über die Nordsee ziehen.

Der Tanker befand sich den Angaben zufolge in der Mündung des Flusses Humber an der Ostküste, als das Frachtschiff ihn rammte. Die „Stena Immaculate“, die sich in schwedischem Besitz befindet, hatte eine „volle Ladung“ Kerosin an Bord, bezieht sich die Bild auf offizielle Angaben.

Ökologische Auswirkungen nach Schiffskollision vor Großbritannien

Der Zusammenstoß der beiden Schiffe führte zu einem Großbrand auf der „Stena Immaculate“, die offenbar Jet A1 Flugbenzin geladen hatte, das für das US-Militär geplant war. Dies droht nun auszulaufen und weckt Befürchtungen hinsichtlich Ölverschmutzungen und der daraus resultierenden Umweltschäden. Organisationen wie Greenpeace ist dies schon lange ein Dorn im Auge.

Die Küstenwache überwacht die Situation genau und koordiniert die Brandbekämpfung sowie Maßnahmen zur Eindämmung potenzieller Umweltverschmutzungen, erläutert The Times. ​Laut einem Greenpeace-Sprecher hängt es stark von den Wetterbedingungen ab, wie sich ein Austritt von Öl auswirke. „Im Falle einer Ölpest oder eines Verlusts von Gefahrgut aus dem betroffenen Containerschiff wird auch die Schnelligkeit der Reaktion entscheidend sein, um Auswirkungen zu begrenzen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) den Experten.