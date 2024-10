Schlafbedarf von Kindern: Diese Tabelle nach Alter zeigt, wie viel Schlaf Kinder benötigen

Wann ist Schlafenszeit? Über diese Frage diskutieren viele Eltern mit ihren Kindern immer wieder. Für Kinder ist es oft nicht einfach zu verstehen, warum sie ins Bett gehen sollen und ihre Eltern noch aufbleiben. Doch Fakt ist, dass der Schlafbedarf stark vom Alter abhängt. Erwachsenen reichen zwischen sieben und neun Stunden Schlaf. Laut dem Robert Koch Institut liegt der Schlafbedarf für Kinder im Alter von 0 bis 17 Jahren bei durchschnittlich zehn Stunden am Tag. Doch wie hoch ist der Schlafbedarf von Kindern nach Alter? Die folgenden Schlaftabellen für Kinder geben Aufschluss.

Schlafbedarf von Babys: Tabelle für das erste Lebensjahr

Im ersten Lebensjahr haben Menschen ihren größten Schlafbedarf. Dabei gilt eine einfache Regelung: „Je jünger, desto mehr Schlaf brauchen wir“, setzt Dr. med. Daniela Dotzauer im Gespräch mit unserer Redaktion die Grundlage. „Der Schlafbedarf von Babys ist aber individuell sehr verschieden. Es gibt Vielschläfer und Wenigschläfer“, sagt die Ärztin und Elternberaterin für den Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern. Sie weist darauf hin, dass man nie von „dem Baby“ sprechen kann. Vor allem, da sich der Schlafbedarf von Monat zu Monat verändert.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gibt die folgenden Durchschnittswerte für den Schlafbedarf von Babys an.

Alter Mittlerer Schlafbedarf am Tag 0 bis 3 Monate 17 Stunden 3 bis 6 Monate 14,5 Stunden 6 bis 9 Monate 14 Stunden 9 bis 12 Monate 14 Stunden

Bei diesen Werten ist zu beachten, dass es sich um die gesamte Schlafzeit handelt. Wie Eltern wissen, teilt sich diese in mehrere Schlafphasen ein. „Babys schlafen circa elf Nachtstunden“, erklärt Dotzauer. Der Schlaf am Tag ist laut der Autorin des Buchs „Babyschlaf“ hingegen „sehr unterschiedlich“. Neugeborene schlafen in der Regel zwischen vier und sechs Mal am Tag. Bei Halbjährigen sei es üblich, dass es drei Schlafphasen gebe und ab einem Alter zwischen neun und 12 Monaten reichten oftmals zwei Schlafphasen aus.

Schlafbedarf Kinder: Tabelle ab dem zweiten Lebensjahr

Die Schlafdauer der Kinder sinkt kontinuierlich. Jugendliche sind dem Rhythmus von Erwachsenen schon sehr nahe, brauchen aber in der Regel noch etwas mehr Schlaf. Auch für die Entwicklung der Kinder-Schlafdauer hat die BZgA Durchschnittswerte errechnet.

Alter Mittlerer Schlafbedarf am Tag 12 bis 18 Monate 13,5 Stunden 2 Jahre 13 Stunden 3 Jahre 12,5 Stunden 4 Jahre 12 Stunden 5 Jahre 11,5 Stunden 6 Jahre 11 Stunden 7 bis 9 Jahre 10 bis 11 Stunden 10 bis 14 Jahre 9 bis 11 Stunden Jugendliche 8 bis 11 Stunden

Die Werte können als empfohlene Schlafdauer für Kinder gesehen werden. Auch hierbei gilt, dass der tatsächliche Schlafbedarf individuell ist. Wenn sich ein Kind dauerhaft ausgeruht und leistungsfähig fühlt, dann ist der Schlaf ausreichend.

Wann sollten Kinder schlafen gehen?

Die empfohlene Schlafdauer für Kinder ist das eine. Doch wann sollten Kinder ins Bett gehen? Die Antwort auf diese Frage hängt logischerweise davon ab, wann am nächsten Morgen der Wecker klingelt. In Schulwochen dürfte das bei den allermeisten Kindern zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr sein. Zumindest unter der Woche.

Wissenschaftler haben für die Wilson Elementary School, die im US-Bundesstaat Wisconsin liegt, eine empfohlene Einschlafzeit errechnet - und zwar nach Alter der Kinder. Die dabei genutzte empfohlene Schlafdauer für Kinder entspricht den Durchschnittswerten, die das BZgA nennt. Sie sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Alter des Kindes Wecker um 6.00 Uhr Wecker um 6.30 Uhr Wecker um 7.00 Uhr Wecker um 7.30 Uhr 5 --> Schlafenszeit: 18.45 Uhr 19.15 Uhr 19.30 Uhr 20.15 Uhr 6 --> Schlafenszeit: 19.00 Uhr 19.30 Uhr 20.00 Uhr 20.30 Uhr 7 --> Schlafenszeit: 19.15 Uhr 19.30 Uhr 20.15 Uhr 20.45 Uhr 8 --> Schlafenszeit: 19.30 Uhr 20.00 Uhr 20.30 Uhr 21.00 Uhr 9 --> Schlafenszeit: 19.30 Uhr 20.15 Uhr 20.45 Uhr 21.15 Uhr 10 --> Schlafenszeit: 20.00 Uhr 20.30 Uhr 21.00 Uhr 21.30 Uhr 11 --> Schlafenszeit: 20.15 Uhr 20.45 Uhr 21.15 Uhr 21.45 Uhr 12 --> Schlafenszeit: 20.15 Uhr 20.45 Uhr 21.15 Uhr 21.45 Uhr

Neben dem Alter können auch andere Einflüsse eine Rolle spielen. So benötigt man im Sommer weniger Schlaf. Zudem kann es einen Unterschied bei den Geschlechtern geben. Mädchen können durchschnittlich etwas mehr Schlaf benötigen als Jungen. Das leitet sich aus Studien ab, wonach Frauen mehr Schlaf als Männer brauchen. Die Unterschiede sind in beiden Fällen aber nur gering.