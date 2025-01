Schlafen im Flugzeug: Tipps für den Schlaf über den Wolken

Im Flugzeug ist es eng, stickig, oft hell und manchmal laut - zumindest wenn man nicht in einem luxuriösen Privatflieger unterwegs ist. Nicht die besten Bedingungen für einen schnellen und erholsamen Schlaf. Genau einen solchen wünschen sich allerdings die meisten Reisenden, vor allem bei einem Langstreckenflug. Immerhin verkürzt Schlaf die Wartezeit im Flugzeug und minimiert den Jetlag. Und wer möchte nicht ohne Schlafmangel und fit an seinem Reiseziel ankommen?

Wer sich schwertut, der ist damit nicht allein. Bei einer Umfrage von Holiday Extras gaben zwar etwas weniger als ein Drittel (31 Prozent) der 1000 Befragten an, überall schlafen zu können. Auch in der Economy Class im Flugzeug. Allerdings erklärten 29 Prozent der Teilnehmenden an der Umfrage, dass sie nur kurz dösen könnten. 17 Prozent bekommen selbst bei Langstreckenflügen kein Auge zu. Ihnen könnten die folgenden Tipps helfen, das zu ändern.

Schlafen im Flugzeug: Tipps von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern

Neben den Pilotinnen und Piloten verbringen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die meiste Zeit über den Wolken. Sie wissen daher am besten, wie es klappen kann, im Flugzeug zu schlafen. TikTok-Star Kat Kamalani arbeitete sechs Jahre als Flugbegleiterin, ehe sie sich komplett auf ihr Influencer-Dasein und das damit verbundene Reisen konzentrierte. In einem Video gab sie ihren rund eine Million Followern Tipps zum Schlafen im Flieger.

„Ich schlage vor, eine Augenmaske, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, Ohrstöpsel und ätherisches Lavendelöl mitzubringen“, sagt Kamalani in dem TikTok-Video: „Das wird Ihrem Körper sagen, dass es Zeit ist, schlafen zu gehen und sich zu entspannen.“ Wichtig sei zudem eine bequeme Kleidung und die Wahl des Sitzplatzes.

Der Fensterplatz ist besonders praktisch, da man an diesem am wenigsten Störungen zu erwarten hat. Ein weiterer TikToker rät allerdings davon ab, den Kopf an das Fenster zu lehnen. „Du bist nicht der Einzige, der das tut, und du weißt nicht, wie viele Leute oder Kinder ihre Hände oder andere Dinge an der Scheibe abgewischt haben“, sagt ein Flugbegleiter in einem Video, dass er auf seinem TikTok-Kanal tommycimato hochlud. Dort hat er rund 500.000 Follower. Rund um bequeme Kleidung rät er von Shorts ab, was ebenfalls mit der Hygiene zu tun hat.

Auch die Flugbegleiterin Laura Garside hält wie Kamalani Augenmaske und Ohrstöpsel für hilfreich. „Machen Sie es sich gemütlich und schauen Sie sich ein oder zwei Filme an, vielleicht einen, den Sie schon einmal gesehen haben, damit Sie einschlafen können“, schlägt die Australierin im Interview mit 9Honey vor. Auch Lesen könne müde machen. Zudem sei es ratsam, den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern zu sagen, dass man schlafen wolle. Um dann nicht gestört zu werden, sollte der Gurt angelegt und der Tisch heruntergeklappt werden.

Aus den Aussagen der Flugbegleiterin, der Ex-Flugbegleiterin und des Flugbegleiters ergeben sich zusammengefasst folgende Tipps zum Schlafen im Flugzeug:

Fensterplatz (aber nicht ans Fenster lehnen)

Bequeme Kleidung (aber keine Shorts)

Augenmaske

Ohrstöpsel

Ätherisches Lavendelöl

Ein Film oder ein Buch

Gurt anlegen und Tisch hochklappen

Darum bitten, nicht gestört zu werden

Wie im Flugzeug schlafen? Am besten in der „eigenen Welt“

Der Schlafmediziner Dr. David Cunnington bestätigte im Gespräch mit 9Honeys indirekt die meisten der bislang genannten Tipps. Es sei von Bedeutung, sich von der Umgebung abzukapseln. „Für mich sind eine Sonnenbrille, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und ein paar Snacks ideal“, verrät Cunnington: „Dann kann ich einfach in meinem kleinen Sitz sitzen und in meiner eigenen kleinen Welt sein“.

Eine optimale Temperatur zum Schlafen ist zumeist nicht gegeben. Eine Decke kann daher ebenfalls wichtig sein, um in eine eigene, gemütliche Welt hinüberzugleiten.

Kinder: Im Flugzeug schlafen dank Gummibärchen?

Kinder tun sich häufig leichter als Erwachsene, im Flugzeug zu schlafen. Das dürfte vor allem mit Platzgründen zu tun haben. Eltern sollten an eine Decke und ein Kissen denken. Der Gurt sollte bei den Kindern über der Decke angelegt werden, damit dieser sichtbar ist. Babys brauchen im Flugzeug keinen eigenen Sitzplatz. Gesichert mit einem Extra-Gurt dürfen sie auch auf dem Schoß eines Elternteils Platz nehmen.

Kamalani hat noch einen ungewöhnlichen Tipp parat: „Wenn Sie Kinder haben und sie alt genug sind, geben Sie ihnen einfach ein Stückchen dieser Bio-Melatonin-Gummibärchen.“ Bei Melatonin handelt es sich um ein Hormon, welches vom Körper natürlich produziert wird. „Der Körper der meisten Menschen produziert selbst genügend Melatonin für den Schlaf“, zitiert The Independent den Schlafexperten Luis F. Buenaver von der Johns Hopkins University. Er hält melatoninhaltige Nahrungsergänzungsmittel bei Schlaflosigkeit im Flugzeug in den meisten Fällen für eine unbedenkliche Option.

Im Flugzeug schlafen: Medikamente und Alkohol

Melatonin kann auch für Erwachsene als Schlafmittel wirken. Die Dosierung sollte mit einer Ärztin oder einem Arzt besprochen werden. Das gilt für Kinder und Erwachsene. Naheliegend ist im Flugzeug die Einnahme von Schlaftabletten. Diese dürfen im Handgepäck mitgeführt werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten sie sich in der Originalverpackung befinden. Manche Ärztinnen und Ärzte empfehlen laut Flightright, auf Schlafmittel im Flugzeug zu verzichten. Der Grund: Mögliche Nebenwirkungen, wie beispielsweise Schlafwandel, können im Flugzeug zu größeren Problemen führen.

Alkohol im Flugzeug ist keine gute Idee, wenn man in den Schlaf finden möchte. Das Geo Magazin weist darauf hin, dass der Körper bei der Zunahme von Alkohol dehydriert. Ein Effekt, für den bereits die Luft im Flugzeug sorgen kann - und der verhindert, dass der Körper zur Ruhe kommen kann. Statt Bier oder Wein sollte demnach eher auf Kamillentee oder Wasser zurückgegriffen werden.

Im Flugzeug schlafen ist nicht immer eine gute Idee

Der letzte Tipp: wach bleiben. Zumindest dann, wenn der Flug tagsüber ansteht und die Flugzeit nicht in die Nacht oder die frühen Morgenstunden hineinreicht. Im Geo Magazin ist nachzulesen, dass auf diese Weise ein Jetlag vermieden werden kann, da sich der Körper besser an die Zeitzone der Destination anpassen kann.