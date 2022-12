"Schlag den Besten" 2022: Sendetermine und Übertragung

"Schlag den Besten" ist 2022 in Runde drei gegangen. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Spiele, Gewinner und Wiederholung der Show.

Das "Schlag den..."-Format bei ProSieben erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Neben dem ursprünglichen "Schlag den Raab" hat sich auch "Schlag den Star" und nun auch "Schlag den Besten" etabliert. Die Wettkämpfe mit den Mini-Spielen scheinen bei den Zuschauern also sehr gut anzukommen.

Dennoch sind gelegentlich Änderungen am Sendungskonzept nötig. So verhält es sich auch mit der neuen Staffel von "Schlag den Besten". Während das Sendungsprinzip in den ersten beiden Staffeln im Großen und Ganzen dasselbe wie bei "Schlag den Raab" nur eben ohne Stefan Raab war, hat sich in Staffel drei ein wenig geändert. Es treten nun nicht mehr einfach zwei Kandidaten gegeneinander an, sondern es tritt immer der Gewinner des vorherigen Spiels gegen einen von zehn weiteren Kandidaten an, den er selbst auswählen darf. Die Runde beginnt der Sieger der letzten Runde, im Fall der ersten Folge der neuen Staffel ist das der Friedhofsgärtner Björn Beinhorn - der letzte Sieger aus Staffel zwei. Auch der zu gewinnende Preis hat sich geändert. Anstelle einer Geldsumme als Gesamtgewinn wird jetzt in jeder Runde um einen hochwertigen Sachpreis gespielt.

Sie möchten wissen, wann Sie die dritte Staffel von "Schlag den Besten" sehen können? Dann sind Sie hier richtig. Wir informieren Sie über alles rund um Sendungstermin, Übertragung und bisherige Gewinner der Show.

"Schlag den Besten": Die Sendetermine im Dezember 2022

Die neueste Staffel von "Schlag den Besten" ist ein wenig kürzer als ihre Vorgänger. Insgesamt gibt es nur zwei Sendetermine für die neuen Folgen. Diese wurden erst Anfang Dezember abgedreht und waren nur wenige Tage später im TV zu sehen. Gezeigt wurden die Folgen zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Folge 1: Donnerstag, 8. Dezember 2022

Donnerstag, 8. Dezember 2022 Folge 2: Donnerstag, 15. Dezember 2022

Übertragung von "Schlag den Besten" 2022 im TV und Stream

Das ursprüngliche Format der Sendung war dem des Klassikers "Schlag den Raab" nachempfunden. Dieses hatte ProSieben-Ikone Stefan Raab entwickelt. Ebenso wie ihr Vorbild wird daher auch die Show "Schlag den Besten" von ProSieben ausgestrahlt.

Alternativ können Sie die neusten Folgen von "Schlag den Besten" auch auf der Website von ProSieben oder im Live-Stream bei Joyn verfolgen.

"Schlag den Besten" 2022: Die Spiele des Wettkampf-Formats

Die Spiele der Show orientieren sich an denen des Originals. Ebenso wie bei "Schlag den Raab" werden auch bei "Schlag den Besten" die Wettkampfdisziplinen aus den Bereichen Sport, Wissen, Geschicklichkeit, Taktik und Glück gewählt. Doch im Gegensatz zum Original werden bei "Schlag den Besten" keine Spiele auf einem Außengelände gespielt. Die ganz exotischen Spiele, die Rennstrecken oder ähnliches beinhalten, gibt es also nicht.

Was genau gespielt wird, bleibt im Voraus unbekannt. Dabei wissen weder die Zuschauer, noch die Kandidaten, welche Spiele sie erwarten. Erst während der Show wird der Name des nächsten Spiels bekannt gegeben, woraufhin sich der amtierende "Beste" für einen Gegner entscheiden kann. Gewinnt er gegen diesen, behält er seine Position, verliert er, muss er sie an seinen Kontrahenten abgeben.

"Schlag den Besten" 2022: Das sind die Gewinner der vorherigen Staffeln

Für eine kleine Sensation sorgte der Gewinner der ersten Folge der ersten Staffel von "Schlag den Besten": Der Lehramtsstudent Robin Schmidt. Denn er war auch der Gewinner der zweiten, dritten und vierten Folge und konnte damit die gesamte Staffel für sich entscheiden. Doch damit nicht genug, er machte in Staffel zwei genauso weiter, wie er in Staffel eins begonnen hatte. Erst in der zweiten Folge der zweiten Staffel konnte er schlussendlich gestoppt werden.

Der nächste Sieger, Hendrik Wedderien, konnte dann insgesamt drei Runden für sich entscheiden. Schließlich unterlag er dem Friedhofsgärtner Björn Beinhorn, der daher nun Staffel drei eröffnen darf. Aufgrund des neuen Sendungskonzepts wird sich allerdings eine vergleichbare Siegessträhne wie bei den beiden vorherigen Gewinnern nicht wiederholen lassen.

"Schlag den Besten" 2022: Ganze Folge als Wiederholung

Die "Schlag den..."-Sendungen haben sich schon immer gut als Füller für das Nachtprogramm geeignet. So ist es nicht verwunderlich, dass ProSieben auch die neuen Folgen von "Schlag den Besten" dafür hernimmt. Beide Folgen waren kurze Zeit nach ihrer Erstausstrahlung nachts ein zweites Mal im Fernsehen zu sehen.

Wiederholung Folge 1: Sonntag, 11. Dezember, 2.50 Uhr

Sonntag, 11. Dezember, 2.50 Uhr Wiederholung Folge 2: Freitag, 16. Dezember, 2.45 Uhr

Wenn Sie die neuen Folgen nach der Ausstrahlung online als Wiederholung abrufen möchten, dann werden sie ausnahmsweise nicht bei Joyn fündig. Stattdessen müssen Sie auf die Website von ProSieben zurückgreifen, wenn Sie die neuen Episoden im Stream sehen möchten. Dort sind alle Folgen der letzten Staffel zu finden, die neuen werden voraussichtlich auch dort zur Verfügung gestellt. (AZ)