"Schlag den Star" mit Fabian Hambüchen und Rúrik Gíslason: Alle Infos zum Duell

Fabian Hambüchen und Rúrik Gíslason treten bei "Schlag den Star" heute Abend gegeneinander an. Alle Infos rund um Sendetermin, Wiederholung und Übertragung im TV oder Stream erhalten Sie hier.

Heute wird es wieder hitzig bei ProSieben: Bei "Schlag den Star" kämpfen Fabian Hambüchen und Rúrik Gíslason gegeneinander um den Sieg. Bei den Kandidaten müsste es eine sportliche Leistung werden, denn es heißt: Turn-Olympiasieger gegen Fußball-Gott. Ob die beiden sich im direkten Duell auch noch so sportlich verhalten?

Sie möchten das TV-Duell gerne anschauen? Hier erhalten Sie alle Infos zu "Schlag den Star" mit Fabian Hambüchen gegen Rúrik Gíslason. Wann ist der Sendetermin? Wie läuft die Übertragung im TV oder Stream? Gibt es eine Wiederholung? Und wer sind die beiden Kandidaten?

"Schlag den Star", Hambüchen gegen Gíslason: Der Sendetermin

Das "Schlag den Star"-Duell mit den beiden Profi-Sportlern ist für heute, Samstag, den 12. März 2022 geplant. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf ProSieben.

"Schlag den Star" mit Fabian Hambüchen und Rúrik Gíslason: Übertragung im TV und Stream

Pünktlich zur Prime-Time treten am Samstagabend Fabian Hambüchen und Rúrik Gíslason gegeneinander an. Produziert wird das Format von Raab TV und die Übertragung findet bei ProSieben statt. Falls Sie "Schlag den Star" lieber über das Internet verfolgen möchten, können Sie dies über den ProSieben-Live-Stream online tun. Hierfür ist eine kostenlose Registrierung notwendig. Zusätzlich können Sie das Duell auch über den kostenlosen Live-Stream bei Joyn verfolgen.

"Schlag den Star": Läuft eine Wiederholung?

Wenn Sie es nicht schaffen, "Schlag den Star" live anzusehen, können Sie das Format auch im Nachhinein noch über den Streaming-Dienst Joyn sowie die Sender-eigene Website von ProSieben abrufen. Hierfür wird ebenfalls eine kostenlose Registrierung benötigt.

"Schlag den Star": Format und Kandidaten im Kurzporträt

Seinen Ursprung hat "Schlag den Star" in der Sendung "Schlag den Raab", in der es darum ging den TV-Moderator und ProSieben-Star Stephan Raab zu besiegen. Seit einiger Zeit sind nun aber zwei Stars im Duell zu sehen - das Ganze unter dem Namen "Schlag den Star". Die beiden Teilnehmer treten in bis zu 15 Runden gegeneinander an und versuchen sich den Sieg zu holen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Damit die Sendung als gewonnen gilt, muss einer der Kandidaten mindestens 61 Punkte erreicht, insgesamt also elf der 15 Spiele für sich entschieden haben. Wenn nach Runde 15 immer noch kein Sieger feststeht und ein ausgeglichener Punktestand vorliegt, kommt es zum "Stechen", dem Entscheidungsspiel.

Der Moderator Elton führt die Zuschauer von "Schlag den Star" durch den Abend und Ron Ringguth kommentiert das Geschehen. Für musikalische Begleitung sorgen Bryan Adams mit "Never gonna rain" und Eskimo Callboy mit "Pump it".

Die Kandidaten der Ausgabe vom 12. März 2022 sind Fabian Hambüchen und Rúrik Gíslason - oder wie ProSieben selbst die beiden betitelt: Muskelpaket und Fußakrobat. Hier stellen wir Ihnen die beiden Teilnehmer kurz vor:

Fabian Hambüchen

Der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen wurde am 25. Oktober 1987 in Bergisch Gladbach geboren. Bereits im Alter von zwölf Jahren bestritt Hambüchen seine ersten Länderkämpfe im Kunstturnen. Das Ergebnis von mehreren Jahren in der 1. Bundesliga und vielen Wettkämpfen sind seine größten Erfolge: Der Weltmeistertitel 2007, Die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in London 2012 und schließlich der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro.

Die Sendung "Schlag den Star" ist für den 34-Jährigen kein Neuland: Im Oktober 2016 gewann der Olympiasieger das Duell gegen Bülent Ceylan.

Über die Begegnung mit Rúrik Gíslason bei "Schlag den Star" sagt er: "Ich habe die Show schon einmal gewonnen und weiß genau, wie es funktioniert. Rúrik sollte lieber mal anfangen zu trainieren, anstatt sich nur um seine Frisur zu kümmern. Bei den Haaren verliere ich keine Zeit. Der Thron gehört mir und nicht Thor!"

Rúrik Gíslason

Der ehemalige isländische Fußballspieler Rúrik Gíslason wurde am 25. Februar 1988 in Reykjavík geboren. Der ebenfalls 34-Jährige spielte in seiner Kindheit fünf Jahre lang Handball bevor er mit seiner Fußball-Karriere durchstartete. Zur Saison 2015/16 wechselte Gìslason zum 1. FC Nürnberg in die zweite Bundesliga und damit nach Deutschland. Nach etwa drei Saisons beim SV Sandhausen gab der Profi 2020 sein Karriereende im Fußball bekannt.

Trotzdem kann man ihn heute noch auf den deutschen Bildschirmen sehen - 2021 zum Beispiel als Kandidat bei "Let's Dance".

Den vorlauten Äußerungen Hambüchens entgegnet der isländische Fußball-Star cool und provokant: "Fabian, du bist doch so klein, musst du nicht eigentlich bei 'Schlag den Star Kids' mitmachen?"