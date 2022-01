"Schlag den Star" mit Max Kruse und Frederick Lau: Alle Infos zum Duell

Die Kandidaten Max Kruse und Frederick Lau sind heute bei "Schlag den Star" im Duell zu sehen. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Kandidaten, Sendetermin, Wiederholung und Übertragung.

Heute wird es hitzig auf ProSieben: Max Kruse und Frederick Lau treten bei "Schlag den Star" im Duell gegeneinander an. Für die Fußball-Kenner bedeutet das: Union-Berlin-Stürmer vs. BVB-Fan. Sie würden gerne mehr darüber erfahren, wann und wie die Sendung läuft? Wir haben hier alle relevanten Informationen zur Sendung für Sie zusammengefasst. Wer sind die Kandidaten? Wann ist der Sendetermin? Wie läuft die Übertragung ab und gibt es eine Wiederholung?

"Schlag den Star" mit Max Kruse und Frederick Lau: Der Sendetermin heute

Den Sendetermin für das "Schlag den Star"-Duell von Max Kruse und Frederick Lau hat ProSieben für heute, Samstag, den 29. Januar 2022, angesetzt. Los geht es zur Prime-Time, um 20.15 Uhr.

"Schlag den Star": Die Kandidaten Max Kruse und Frederick Lau im Duell

Ursprünglich ist "Schlag den Star" als "Schlag den Raab" gestartet, mittlerweile ist aber auch das neue Format ein Erfolg. Bei "Schlag den Star" treten zwei Teilnehmer in bis zu 15 Runden gegeneinander an. Beide Kandidaten versuchen im direkten Duell den Sieg zu ergattern. Der Sieger-Promi erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Um gewinnen zu können, benötigen die Kandidaten mindestens 61 Punkte - sie müssen also elf der 15 Spiele für sich entscheiden. Wenn es nach den 15 Runden noch keinen Gewinner gibt und beide die gleiche Punktzahl haben, kommt es zum Entscheidungsspiel - dem Stechen.

Die Moderation des Abends übernimmt Elton, während Ron Ringguth als Kommentator agiert.

Die Kandidaten der Ausgabe vom 29. Januar 2022 sind Max Kruse und Frederick Lau. Hier können Sie die beiden Teilnehmer im Kurzporträt etwas besser kennenlernen.

Max Kruse

Der Fußball-Bundesligist Max Kruse ist am 19. März 1988 in Reinbek, Schleswig-Holstein geboren. In seiner Kindheit und Jugend spielte er für den TSV Reinbek, hatte dort aber schnell den Ruf eines Problemspielers. Trotzdem schaffte er es 2006 in die Mannschaft von Werder Bremen, zunächst in die zweite Liga und schließlich 2007/08 auch in die erste BuLi. Der 33-Jährige hat bis heute bereits in einigen Vereinen gespielt - vom FC St. Pauli, über den SC Freiburg, Mönchengladbach und schließlich beim VfL Wolfsburg. 2016 kehrte er dann zurück zu Werder Bremen, bevor er über einen Abstecher bei Fenerbahçe Istanbul bei Union Berlin landete. Dort spielt er auch heute.

Auf Länderspielebene war Max Kruse 2013 Teil der Nationalmannschaft, zur WM 2014 durfte er allerdings nicht mit. Im Jahr 2016 war er dafür bei der EM dabei, muss die National-Elf danach aber wieder verlassen.

Auch abseits des Fußballs spielt er gern - denn Kruse ist ein begeisterter Pokerer. Durch seine Teilnahme an mehreren großen Turnieren konnte der 33-Jährige schon einige Summen gewinnen. Klappt seine Spielstrategie nun auch beim Duell von "Schlag den Star"? Er scheint es zumindest ernst zu meinen. Zu seinem Gegner sagt er: "Das wird kein Freundschaftsspiel!"

Frederick Lau

Frederick Lau wurde am 17. August 1989 in Berlin geboren. Seit Beginn seiner Karriere ist er ein aussichtsreicher Schauspieler. Bis heute lebt er in seinem Geburtsbezirk Steglitz, im ehemaligen Westberlin. Die erste Fernseh-Rolle bekam der heute 32-Jährige schon im Alter von zehn Jahren in der ZDF-Serie "Achterbahn". Von da an kletterte er die Karriereleiter steil bergauf. Im Fernsehen ist er in Produktionen wie "SOKO Leipzig", "Polizeiruf 110" oder "Tatort" zu sehen. Mit seiner überzeugenden Darstellung in "Die Welle" feierte Frederick seinen ersten Kino-Erfolg an der Seite von Jürgen Vogel. Heute sieht man ihn in vielen weiteren Filmen wie "Türkisch für Anfänger" oder "Traumfrauen". Auch in der Serie "4 Blocks", die die Geschichte eines arabischen Clans in Neukölln erzählt, ist er mit dabei.

Beim Thema Fußball sieht Frederick Schwarz-Gelb. Er ist bekennender Fan des BVB, einer der scheinbar wenigen Vereine, bei denen Kruse noch nicht gespielt hat. Auf die Kampfansage von ihm antwortet er: "Dich hau ich weg – für alle Ruhrpott Assis und West Berlin!"

"Schlag den Star": Übertragung in TV und Stream

Das Duell von "Schlag den Star" wird auf ProSieben übertragen. Pünktlich zur Prime-Time startet die Show um 20.15 Uhr. Wer die Ausgabe lieber im Internet verfolgen will - kein Problem. Mit einer kostenlosen Registrierung macht ProSieben es jedem möglich, die Sendung live im Online-Stream abzurufen. Zusätzlich ist das Duell zwischen Max Kruse und Frederick Lau auch über den Live-Stream von Joyn kostenlos zu sehen.

"Schlag den Star": Gibt es eine Wiederholung?

Wenn Sie am Samstagabend schon anderweitig beschäftigt sind, können Sie das Format auch im Nachhinein noch anschauen. Die Streaming-Plattform Joyn bietet "Schlag den Star" mit Max Kruse und Frederick Lau als Wiederholung an.