Anita Hofmann enthüllt Magersucht: "Schreckliche Stimme, die mich hungern ließ"

"Tag und Nacht plagten mich Schmerzen." In einem Interview hat Schlager-Star Anita Hofmann enthüllt, dass sie jahrelang unter Magersucht, Bulimie und Neurodermitis litt.

Die Schattenseite des Ruhms: Als Schlager-Duo "Geschwister Hofmann" feierten Anita und Alexander Hofmann mehr als drei Jahrzehnte lang einen Hit-Erfolg nach dem anderen. Doch jetzt hat Anita Hofmann gegenüber Bild enthüllt, dass sie lange Zeit unter Magersucht, Bulimie und Neurodermitis litt.

Magersucht, Bulimie, Neurodermitis: Anita Hofmann litt jahrelang unter schweren Krankheiten

Schock-Geständnis von Anita Hofmann: In einem Interview mit der Bild hat Hofmann verraten, dass sie jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nach eigener Aussage litt sie an Magersucht, Bulimie und an einer besonders schweren Form der Neurodermitis, die ihren gesamten Körper entstellt habe. O-Ton Hofmann: "Ich sollte und musste schön sein und gleichzeitig gegen Krankheiten kämpfen, die mich verunstalteten, hässlich und schwach machten."

Laut Bild sei Anita Hofmanns drei Jahre ältere Schwester Alexander bei den "Geschwister Hofmann" der dominierende Part gewesen. Alexandra habe alle wichtigen Entscheidungen für das schöne, heile Schlager-Image getroffen - und Anita habe darunter gelitten.

Gegenüber Bild sagte Anita Hofmann: "Ich fühlte mich durch mein Umfeld fremdbestimmt und hatte deshalb tiefe Selbstzweifel, die sich negativ auf meinen Körper und mein Befinden auswirkten. Ich konnte mich mit meinen kreativen Ideen bei unserem Duo nicht durchsetzen, weil meine Schwester Alexandra mir wenig Raum dazu gab. Ich wurde auf mein Aussehen reduziert und hörte so oft den Satz: ,Sei einfach nur schön‘!"

"Unfreiheit und Selbstzweifel wurden für mich zu einer toxischen Mischung, die letztlich zu einer Essstörung führte", erklärte Hofmann weiter. "Beim Blick in den Spiegel sah ich keine magere Person von 43 Kilo, sondern immer noch meine eingebildeten Schwachstellen. In mir war diese schreckliche Stimme, die mich hungern ließ und peinigte, wenn ich etwas mehr Nahrung zu mir nahm. Ich täuschte normales Essverhalten vor, um mich über der nächsten Toilette zu übergeben."

Gefangen in einer Medikamentenspirale: Anita Hofmann über ihre lange Krankheitsgeschichte

Anita Hofmann litt aber nicht nur an Magersucht und Bulimie. Sie hat Bild auch erzählt, dass sie eine schwere Neurodermitis hatte: "Die Ärzte pumpten mich voll mit Medikamenten. Gleichzeitig versicherten sie mir, dass ich niemals gesund werden würde. Eine Folge der Nebenwirkungen: Haarausfall."

Selbst Händedrücke und Berührungen taten Hofmann weh. "Ich hatte offene Hautstellen, Ausschlag und Eiter am ganzen Körper. Dazu litt ich an Asthma und Allergien. Tag und Nacht plagten mich Schmerzen. Das Leiden führt dazu, dass man nicht mehr richtig am Leben teilnimmt."

Bild zufolge habe es acht Jahre lang keine Besserung für Hofmann gegeben. Doch dann habe ihr eine Laser-Therapie dabei geholfen, einen Weg aus der Medikamentenspirale zu finden und ihre Magersucht zu überwinden.

Was macht Anita Hofmann heute?

Mittlerweile ist Anita Hofmann als Solo-Sängerin unterwegs. Außerdem hat sie ihre Autobiografie vorgelegt. Der Titel: "Sei einfach nur schön". "Die letzten Jahre waren wie ein Befreiungsschlag", sagte Hofmann im Bild-Gespräch. "Ich bin meine lästigen Krankheiten losgeworden und kann inzwischen ganz normal am Alltag teilnehmen."

Anita Hofmann litt unter Magersucht: Das sagt ihre Schwester Alexandra Hofmann dazu

Magersucht, Bulimie und Neurodermitis: Anita Hofmann hat Bild verraten, dass sie jahrelang unter gesundheitlichen Problemen gelitten habe. Jetzt hat sich auch Anitas Schwester Alexandra geäußert. "Ich habe selbst darunter gelitten und fühlte mich oft machtlos", sagte Alexandra Hofmann im Gespräch mit Bild. "Es war eine große Last, die auf meinen Schultern lag und hat uns beide an unsere Grenzen gebracht. Ich habe auf der Bühne oft gelächelt, aber innerlich geweint."

Alexandra äußert sich im Bild-Gespräch auch zu dem Vorwurf von Anita, dass sie der dominierende Part bei den "Geschwister Hofmann" gewesen sei. "Ich war schon immer sehr temperamentvoll und vielleicht auch Raum einnehmend", erklärte Alexandra Hofmann gegenüber Bild. "Aber das war ja auch Teil unseres Erfolgs, dass wir zwei ganz unterschiedliche Charaktere waren. Außerdem hatte ich als ältere Schwester immer die Verantwortung für vieles. Diese Verantwortung hat mich manchmal fast erdrückt."

Laut Bild habe die gesamte Familie unter Anitas gesundheitliche Situation gelitten. O-Ton Alexandra: "Ich habe versucht, Anita mit guten Ratschlägen zu helfen. Es tat mir weh, ihre Magersucht und Bulimie mit anzusehen und nicht helfen zu können." Und weiter: "Wenn Anita beim Essen mal richtig zugelangt hat, ahnte ich schon, was danach geschehen würde. Wenn ich ihr zur Toilette folgte, hörte ich, was dort passierte. Es war schrecklich."

Doch Bild zufolge habe die schwere Zeit die beiden Geschwister zusammengeschweißt. "Für mich wird meine Schwester immer ein Teil meiner Familie sein", sagte Alexandra. "Diese beschütze ich mit allen Möglichkeiten, die mir gegeben werden."