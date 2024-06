Aus Liebe zu Michelle: Schlagersänger Eric Philippi macht sich auf Foto älter

Für Eric Philippi und Michelle ist klar: Sie gehören zusammen. Und das allen Kritikern zum Trotz. Mit einer Fotomontage hat Philippi das nun auf Instagram klargemacht.

Kaum ein Paar wird in der Schlagerwelt wohl so häufig diskutiert, wie Michelle (52) und Eric Philippi (27). Der Grund: Der Altersunterschied zwischen den beiden beträgt 25 Jahre. Dabei sind sie gar nicht die einzigen am Schlagerhimmel, die einen großen Altersunterschied haben. Ende vergangenen Jahres wurde ein Schlagerstar mit 83 Jahren noch einmal Vater - seine Ehefrau ist laut Bild 44 Jahre jünger als er.

Und dennoch müssen sich Philippi und Michelle immer wieder für ihre Beziehung rechtfertigen. Sie verrieten, dass sie sogar Morddrohungen deshalb erhalten haben sollen.

Dabei könnte doch alles so schön sein. Denn erst kürzlich äußerten die beiden sich auch zu ihren Hochzeitsplänen.

Nun hat Eric Philippi in einem Post auf Instagram deutlich gemacht, was er von den ganzen geschmacklosen Kommentaren über seine Beziehung hält.

Für Michelle: Eric Philippi macht sich auf Foto älter

Auf Instagram postete Philippi nun gemeinsam mit Michelle zwei Bilder. Es ist dasselbe Bild, vorne Michelle und hinter ihr Eric Philippi, der sie umarmt. Auf dem ersten Bild hat sich Philippis Gesicht jedoch stark verändert: Er sieht deutlich älter aus, als auf dem Original.

Darunter schreibt er: "Passt es 'So oder <— So?' besser in die Gesellschaft? Liebe ist immer richtig!"

Und die Fans stehen hinter den beiden. "Traurige Welt alles Neider hört nicht hin und lebt die Liebe", schreibt ein User unter den Post. "So wie ihr seid ist es genau richtig, egal was andere sagen", ein anderer.

Auch Michelle äußerte sich kürzlich in einer WDR-Talkshow zu ihrer Beziehung mit Philippi. Was andere von ihrer Beziehung halten, gehe ihr "am Arsch vorbei" sagte sie damals.

Übrigens: Die ARD hat in letzter Zeit einige Sendungen mit Florian Silbereisen aus dem Programm gestrichen - jüngst etwa die beliebte "Schlagerstrandparty". Doch trotzdem können sich Fans dieses Jahr noch auf mehrere Schlager-Shows mit dem Moderator freuen. Beatrice Egli wurde dagegen von der ARD ins Dritte Programm abgeschoben. Seit 2022 hat sie ihre eigene Show. (ORIC)