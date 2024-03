Bei einem Konzert hat Schlager-Star Michelle Baby-News geteilt: Sie wird bald Oma. Opa ist allerdings nicht Matthias Reim.

Bei einem Konzert in Stadtallendorf hat Schlagersängerin Michelle ein besonderes Geheimnis mit ihrem Publikum geteilt: Sie wird bald Großmutter. Welcher ihrer drei Töchter den Schlager-Star zur Oma macht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Familienzuwachs gab es vor einer Weile auch bei einem anderen bekannten Schlager-Star. Dieser wurde mit 83 Jahren zum siebten Mal Vater. Hingegen ist Beatrice Egli anscheinend noch immer auf der Suche nach "dem Einen". Kürzlich verriet Egli, was ihr Traummann mitbringen muss - und welches Haustier er tunlichst nicht haben sollte.

Babyalarm bei Schlager-Star: Michelle verrät, wer sie zur stolzen Oma macht

Dass Michelle in ihrer Freizeit das Mikrofon bald gegen den Schnuller austauscht, hatte zuerst das Portal schlagerprofis.de berichtet, auf welches sich auch der MDR bezieht. Demnach habe Michelle bei einem Konzert am 2. März 2024 in Stadtallendorf verkündet, dass eine ihrer Töchter ein Baby erwartet. Wer dabei direkt an Tochter Marie Reim denkt, die sich zuletzt am ESC-Vorentscheid versuchte, liegt aber daneben. Die Großeltern-Freuden teilt Michelle nämlich nicht mit Ex-Partner Matthias Reim, sondern mit ihrem früheren Ehemann und Ex-Wind-Sänger Albert Oberloher, mit dem sie von 1995 bis 1999 verheiratet war. Laut den Meldungen macht demnach Michelles älteste Tochter Celine Oberloher den Schlager-Star bald zur Oma.

Celine Oberloher hat sich laut MDR-Angaben, anders als ihre jüngere Halbschwester Marie Reim, für eine Karriere als Schauspielerin entschieden. Sie soll eine Schauspielausbildung an der Theaterakademie in Köln absolviert haben. Michelles jüngere Tochter Marie Reim stammt aus der Verbindung mit dem Schlagersänger Matthias Reim und hat sich hingegen für eine Musikkarriere entschieden und bereits mehrere Alben veröffentlicht. Mia-Carolin Shitawey, ist Michelles jüngste Tochter und stammt aus der Ehe mit dem ehemaligen Manager Josef Shitawey.

Aktuell ist Michelle mit dem Schlagersänger und Produzenten Eric Philippi liiert. Das Paar sah sich aufgrund des Altersunterschieds – Michelle (52) ist 25 Jahre älter, als Philippi – gar Morddrohungen und Hass im Netz ausgesetzt.