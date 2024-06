Beatrice Egli: Diese Teams feuert der Schlagerstar bei der EM an

Beatrice Egli fiebert bei der aktuellen EM in Deutschland mit. Die Schlagersängerin unterstützt dabei gleich mehrere Teams. Wen feuert der Promi an?

Seit vergangenem Freitag (14. Juni) versetzt die EM 2024 Fans in Turnier-Stimmung. Fußballbegeisterte schauen auf Deutschland, denn die Bundesrepublik ist der Gastgeber der 17. EM.

Auch Promis fiebern bei der Fußball-Europameisterschaft mit. Beatrice Egli veröffentlichte zum Start der EM einen Instagram-Beitrag mit den Worten: "Na, wer ist noch alles im EM-Fieber? Ich freue mich sehr aufs Eröffnungsspiel." Damit meinte sie das Spiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Schottland.

Beatrice Egli feuert bei EM zwei Teams an

Doch welche Teams feuert Beatrice Egli an? "Heute schlägt mein Herz für Deutschland, aber ab morgen dann natürlich für die Schweiz", erklärte der Schlagerstar schließlich zum Eröffnungsspiel. Dazu veröffentlichte die 35-Jährige mehrere Fotos, auf denen sie sich im Wechsel mit dem Trikot der Schweizer sowie der Deutschen Nationalmannschaft zeigte. Dabei gab sie sich mal jubelt, mal enttäuscht, mal schockiert.

Als gebürtige Schweizerin ist es wohl wenig verwunderlich, dass Egli die Fußballmannschaft ihres Landes anfeuert. Doch sie ist auch stark mit Deutschland verbunden - nicht zuletzt, weil sie durch die Teilnahme an der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde und inzwischen ihre eigene TV-Show hat. Daher unterstützt sie wohl auch die DFB-Elf.

Schlagerstar: Zahlreiche Reaktionen auf Instagram-Beitrag

Die Schlagersängerin erntete für ihren Beitrag bereits über 17.200 "Gefällt mir"-Angaben und mehr als 450 Kommentare (Stand: 17. Juni). Eine Anhängerin schreibt: "Süß, die Beatrice", ein anderer User kommentiert: "1:0 für dich, Beatrice" und wieder ein Anderer findet: "Ach, ich liebs ja sehr, diese Bilder von jeder Emotion etwas. Viel Spaß beim Gucken."

Aber wie es so oft in den sozialen Medien ist, bleibt auch Kritik nicht aus. Ein Mann schreibt: "Warum? Hallo, ich finde es nur richtig und wichtig, immer zu seinem Heimatland zu stehen - also du zur Schweiz". Ein Nutzer fragt: "Warum trägst du ein Deutschland-Trikot?", ein Anderer schreibt: "Mal sehen, ob du immer noch so abgehst, wenn ihr gegen Deutschland spielt."

Damit spricht der Mann das bevorstehende Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz am kommenden Sonntag, den 23. Juni, an. Denn die Mannschaften beider Nationen sind in derselben Gruppe. Wenn sie dann aufeinander treffen, wird Egli wohl in jedem Fall Grund zu jubeln haben - ganz gleich, wer der Sieger sein wird. Zwei Teams anzufeuern, kann also durchaus Vorteile haben.

Übrigens: Beatrice Egli ist oft Thema in den Medien. Es stellt sich die Frage, ob sie und Florian Silbereisen ein Paar sind. Wie Eglis Traummann aussieht, hat sie auch schon verraten. Außerdem verriet sie neulich, was es mit dem Ehering auf sich hat, den sie trägt.