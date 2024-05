Beatrice Egli: Dieser traurige Grund steckt hinter ihrem Ehering

Bei ihrer großen Schlagertour hält Beatrice Egli an ihrem Ehering fest. Fans ist das direkt aufgefallen. Doch den Grund kannten bisher nur wenige.

Bei den Fotos für die Neuauflage ihres Nummer-Eins-Albums "Balance" trägt sie ihn genauso wie aktuell auf ihrer großen Tour "Volles Risiko" durch ganz Deutschland: Ein besonderer Ring darf in der Garderobe von Schlagerstar Beatrice Egli offenbar nicht fehlen. Doch es sei nicht nur irgendein Ring, wie die 35-Jährige in einem Interview verraten hat. Was hat es mit dem Schmuckstück auf sich?

Ist Beatrice Egli verheiratet?

Genau hinschauenden Fans ist der Ring an Eglis linker Hand wahrscheinlich direkt ins Auge gestochen. Kein Wunder, handelt es sich doch offenbar um einen Ehering. Spekulationen, so berichtet es das Schlagerportal schlager.de seien spätestens nach der Veröffentlichung ihrer Single "Das wissen nur wir" zusammen mit Florian Silbereisen aufgekommen. Es wurde gemutmaßt: Sind die beiden ein Paar? Haben sie geheiratet? Oder ist ein anderer Mann an ihrer Seite? Der Song befeuerte die Gerüchte. Silbereisen entgegnete, dass ihm die Liebesgerüchte nicht viel ausmachen würde.

Lediglich, welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen müsste, hat Egli bisher verraten. Nicht aber ihren Beziehungsstatus. Diesen hält sie laut schlager.de bedeckt - aus womöglich guten Gründen, blickt man auf die Morddrohungen, die beispielsweise Schlagerkollegin Michelle und Eric Philippi erhielten, nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Was der Ehering an Eglis Hand wirklich bedeutet und warum sie ihn trägt, hat sie bereits im Juni 2023 in einem Interview im "Luxemburger Wort" verraten.

Beatrice Egli: Sie trägt offen einen Ehering

Es ist ein trauriger Grund, der hinter dem Ehering steckt, den Beatrice Egli trägt. In ihrem Song "Zwischen den Wolken" finden sich die ersten Anhaltspunkte der Lösung. Dort singt sie: "Unser Abschied war leise. So still war's noch nie hier. Es gab so viel auf unsrer Reise. Bin sehr dankbar dafür."

Allerdings handelt der Song nicht etwa von einem Ehemann, sondern von ihren 2022 verstorbenen Großeltern. So erklärt sie: "Ich nehme viel von ihnen mit in meinem Herzen, und ich trage ihre Ringe an der Hand - den Ehering und den Ring zur Goldenen Hochzeit. Für mich bleiben sie immer da, und ich glaube auch, dass sie dort oben sind, eben zwischen den Wolken."

Übrigens: Ein nicht ganz so inniges familiäres Verhältnis pflegen Heino und sein Sohn. Der Schlagerstar schockte sein Kind, denn Großerbe wird jemand anderes. Ganz anders sieht es bei Jürgen Drews und seiner Tochter aus. Sie sind unzertrennlich.

Was der Schlagerstar mit dem Ring verbindet

Die Schweizer Schlagersängerin führt weiter aus, dass sie mit ihren Großeltern aufgewachsen sei und mit ihnen vieles erlebt habe, wie beispielsweise gemeinsame Urlaube. Ihr Opa habe ihr das Skifahren beigebracht, die Oma ihr modisch zur Seite gestanden. Von ihnen hätte sie Englisch gelernt. Ihr bester Rat? "Mein Leben selbst gestalten", so Egli. Das setze sich auch so um: "Ein selbstbewusstes, kreatives Leben zu leben, das habe ich von den beiden mit auf den Weg bekommen."

Fast hätte Beatrice Egli die zweite DSDS-Runde ausfallen lassen. Dann wäre ihr das Leben wohl ganz anders verlaufen - und bestimmt nicht im Sinne von Oma und Opa.