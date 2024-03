Beatrice Egli fehlt bei Florian Silbereisens "Schlagerüberraschung": Das sind die Gründe

Florian Silbereisen wird in einer Schlager-Show in der ARD von vielen Weggefährten überrascht. Doch warum war Beatrice Egli diesmal nicht zu Gast?

Die Zahl der Shows, die Florian Silbereisen in der ARD moderiert, ist groß. Von "Schlagerchampions" über "Schlagerbooom" bis hin zum "Adventsfest der 100.000 Lichter" wird einiges geboten. Auch bei "Die große Schlagerüberraschung" stand der Moderator und Sänger im Mittelpunkt und durfte diverse Stars an seiner Seite begrüßen.

Während der gut drei Stunden performten Andy Borg, Maite Kelly, Ben Zucker, Melissa Naschenweng, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Peter Kraus, Thomas Anders, Wencke Myhre, Howard Carpendale, Eloy de Jong, Anastacia, Semino Rossi, Mickie Krause, Anna Ermakova sowie Ross Antony. Auch Silbereisen, dem die Überraschung galt, sang auf der Bühne. Durch die Sendung führten Barbara Schöneberger und DJ Ötzi.

Florian Silbereisen und "Die große Schlagerüberraschung": Beatrice Egli fehlt unter den Gästen

Überraschend nicht dabei war mit Beatrice Egli eine langjährige Weggefährtin von Silbereisen. Schon Dutzende Mal war die Schweizerin, die durch ihren Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013 berühmt wurde, bei dem 42-Jährigen zu Gast.

Im Jahr 2023 veröffentlichten Egli und Silbereisen sogar den gemeinsamen Song "Das wissen nur wir". Begleitet werden sie seit einiger Zeit von Gerüchten, sie seien auch privat ein Paar. Da wäre ein erneuter Auftritt der 35-Jährigen in dieser nicht alltäglichen Show natürlich naheliegend gewesen.

Doch ihre Fans und womöglich auch Silbereisen – falls er nicht schon vorher von ihrem Fehlen wusste – hofften vergebens auf neue gemeinsame Bilder auf der Bühne. Dass Egli, die jüngst einen Rekord knackte, nur zu gerne dabei gewesen wäre, lässt sich nur vermuten.

Silbereisen-Show ohne Egli: "Sie war am Aufzeichnungstag zeitlich verhindert"

Eine Teilnahme soll ihr jedoch nicht möglich gewesen sein. "Beatrice Egli war am Aufzeichnungstag zeitlich verhindert", zitiert t-online eine Sendersprecherin, die zugleich um Verständnis bat: "Natürlich konnten zur 'großen Überraschungsshow für Florian Silbereisen' nur einige Stars, Freunde und Weggefährten aus der 20-jährigen 'Feste'-Show-Zeit von Florian Silbereisen eingeladen werden."

Das Management konnte demnach keine Auskunft darüber geben, welchen Termin Egli am 29. Februar – als die Sendung aufgezeichnet wurde – stattdessen wahrgenommen hatte. Ihre "Volles Risiko"-Tour startet am 11. April 2024 in Lüneburg. Außerdem sind neue Ausgaben ihrer "Beatrice Egli Show" in Planung. Am 1. März erschien jedoch ihr neues Album "Alles in Balance – leise". Für die neue Platte warb sie in den Tagen zuvor ausführlich auf Facebook und in anderen sozialen Medien.

Sicher wird es noch genug Möglichkeiten geben, ihre neuen Songs auch in den Shows von Silbereisen vorzutragen. Überraschungsauftritte sind ja auch abseits der "großen Schlagerüberraschung" keineswegs verboten.

Übrigens: Mit dem Tod von Henry Valentino ("Im Wagen vor mir") verlor der Schlager eine Legende. Andrea Berg erklärt bei Florian Silbereisen, dass sie sich vorerst von der Bühne zurückziehen will. Sie gehört ebenso wie Helene Fischer zu den 15 erfolgreichsten Schlagerstars.