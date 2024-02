Schlager beim ESC 2024 in Schweden? Diese Tochter zweier Schlagerstars tritt beim Vorentscheid an

Die Vorauswahl für den Eurovision Song Contest 2024 in Schweden geht auch in Deutschland in die heiße Phase. Mit dabei ist die Tochter zweier bekannter Schlagerstars.

Deutschland wählt in Kürze seine Vertretung beim diesjährigen Eurovision Song Contest, der im Mai im schwedischen Malmö ausgetragen wird. Beim Vorentscheid mit dabei ist auch eine Teilnehmerin, der die Musikrichtung Schlager fast schon in die Wiege gelegt wurde: Marie Reim, die Tochter von Michelle und Matthias Reim. Was sich die 23-Jährige erhofft und wie sie ihre Chancen mit einem Schlagersong einschätzt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Schlager beim ESC 2024 in Schweden? Diese Tochter zweier Schlagerstars nimmt am Vorentscheid teil

Marie Reim, die Tochter von Schlagerstar Michelle und Musikproduzent Matthias Reim, steigt ins Rennen um einen Platz beim Eurovision Song Contest ( ESC) 2024 in Schweden ein. Mit ihrem Lied "Naiv" bewirbt sich die 23-Jährige um die Teilnahme am prestigeträchtigen Musikwettbewerb - inspiriert von der Teilnahme ihrer Mutter beim ESC im Jahr 2001.

Marie Reim ist keine Fremde auf der Bühne. Laut dem offiziellen deutschen ESC-Portal eurovision.de sammelte sie bereits in jungen Jahren Erfahrung, unter anderem bei Auftritten mit ihrer Mutter. Ihr erster TV-Auftritt habe im zarten Alter von zwölf Jahren stattgefunden. Aber kann man mit Schlager überhaupt im Vorentscheid bei den Zuschauern landen? Und noch viel wichtiger: Funktioniert deutscher Schlager beim ESC? "Ich finde, Schlager passt für den ESC wie die Faust aufs Auge", sagt Marie Reim. "Ich bin bereit, den Leuten zu zeigen, dass Schlager in diesem Wettbewerb sympathisch, frisch und ein bisschen sexy sein kann", wird sie auf eurovision.de zitiert.

Ihr Song "Naiv" sei ein autobiografisches Werk, das die Komplexität von Liebesbeziehungen thematisiert. Es gehe darum, der Liebe immer wieder eine Chance zu geben, trotz des Vorsatzes, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Thematisch knüpft Marie Reim damit ganz an die ESC-Teilnahme ihrer Mutter an, denn auch die besang die Liebe mit ihrem Titel "Wer Liebe lebt", welcher der deutschen Schlagerkünstlerin damals immerhin Platz 8 beim ESC einbrachte.

ESC-Vorentscheid: Tritt Marie Reim in die Fußstapfen ihrer Mutter?

Mit dabei war damals übrigens auch Marie. "2001 in Kopenhagen habe ich Backstage, während meine Mama den ESC gerockt hat meinen ersten Geburtstag gefeiert. Wer weiß… vielleicht könnte sich passend zu meinem Geburtstag im Mai 2024 ein Riesen-Traum erfüllen, in dem ich traditionsgemäß eine Schokotorte… diesmal aber in Schweden anschneide…", schreibt die Sängerin auf Instagram und postet dabei ein Foto von sich selbst an ihrem ersten Geburtstag, wie sie mit schokoverschmiertem Mund vor einer Torte sitzt.

Der deutsche Vorentscheid für den ESC 2024 findet am 16. Februar in Berlin statt, wo Marie Reim auf eine starke Konkurrenz treffen wird, darunter sind bekannte Namen wie Max Mutzke oder Issak. Zur Wahl ihrer Musikrichtung sagt sie in diesem Kontext: "Ich dachte mir, wenn ich mit etwas antrete, dann darf es nichts anderes als purer Schlager sein! Ich bin damit groß geworden. Ich lebe Schlager, ich liebe Schlager, ich singe Schlager!", schreibt Reim auf Instagram.

Der Eurovision Song Contest 2024 wird in Malmö, Schweden, unter dem Motto "United By Music" ausgetragen. Sollte Marie Reim den deutschen Vorentscheid gewinnen, wäre sie die Vertreterin Deutschlands in einem der weltweit größten Musikwettbewerbe. Beim ESC vergangenen Jahr belegte Deutschland allerdings erneut den letzten Platz, während Schwedens Loreen mit dem Song "Tattoo" als erste Frau den ESC zweimal gewann.

