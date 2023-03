Die Top 15 erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten

Das Genre Schlager ist ein großer Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene. Hier finden Sie eine Auswahl der erfolgreichsten und berühmtesten Schlagerstars.

Am Schlager scheiden sich die Geister: Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Es ist jedoch unumstritten, dass der Schlager aus der deutschsprachigen Musikwelt nicht wegzudenken ist. Hier erfahren Sie, welche Sängerinnen und Sänger sich durchsetzen konnten und zu den erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten zählen. Außerdem lesen Sie, wer zu den beliebtesten Schlagerstars gehört.

Wie lässt sich der erfolgreichste Schlagerstar Deutschlands ermitteln?

Um eine Auswahl der erfolgreichsten Schlagerstars treffen zu können, wurden sowohl die Anzahl an insgesamt verkauften Tonträgern der Interpreten als auch die gewonnenen Gold- bzw. Platin-Auszeichnungen berücksichtigt. Zusätzlich flossen die Platzierungen von Singles und Alben in den offiziellen deutschen Charts mit in die Auswahl ein.

Diese Liste ist kein Ranking der erfolgreichsten Schlagerstars, sondern eine Auswahl, welche keine Rangordnung darstellt. Grund hierfür ist, dass viele der Daten, die für die Auswahl der Schlagersängerinnen und Schlagersänger auf dieser Liste verwendet wurden, oft nicht einheitlich und vergleichbar sind. Häufig finden sich auch keine nachvollziehbaren Angaben zur Anzahl der verkauften Tonträger.

Die Vergabe von Gold- und Platin-Schallplatten erfolgt durch den Bundesverband Musikindustrie (BVMI) seit dem Jahr 1975. Seit 2014 händigt der BVMI auch Diamant-Schallplatten aus. Der BVMI ist außerdem seit den späten 1970er-Jahren für die Erhebung der deutschen Charts zuständig.

Die Problematik der Schallplatten-Auszeichnungen bei der Feststellung der erfolgreichsten Schlagerstars liegt darin, dass beispielsweise Werke, die vor 1975 veröffentlicht und erfolgreich waren, vom BVMI nicht wirklich berücksichtigt werden. Um eine Schallplatte zu bekommen, ist es außerdem notwendig, dass sich die Interpreten selbstständig für diese Auszeichnung anmelden. Eine automatische Vergabe, wenn ein bestimmter Verkaufswert erreicht ist, gibt es nicht.

Des Weiteren wurde die Anzahl an Verkäufen, für die man mit einer Gold- bzw. Platin-Schallplatte ausgezeichnet wird, immer wieder geändert. So bekam man bis vor 1999 eine Platin-Auszeichnung für ein Album erst ab 500.000 verkauften Einheiten, ab 2014 bekam man sie jedoch bereits ab 200.000 Verkäufen.

Aufgrund all dieser Aspekte bezieht sich diese Liste der erfolgreichsten Schlagerstars nicht allein auf den gewonnenen Schallplatten oder der Anzahl an verkauften Tonträgern, sondern berücksichtigt beides. Zusätzlich werden auch die deutschen Chart-Platzierungen beim Erstellen dieser Liste der Top 15 erfolgreichsten Schlagersänger und Schlagersängerinnen beachtet.

Die erfolgreichsten Schlagersängerinnen und Schlagersänger: Eine Auswahl

Udo Jürgens

Udo Jürgens hat insgesamt über 105 Millionen Tonträger verkauft und für seine Alben elf Gold- und drei Platin-Schallplatten gewonnen. In den deutschen Albumcharts hat er es bereits 22 Mal in die Top-10 geschafft. Zu seinen bekanntesten und erfolgreichsten Liedern zählten unter anderem "Griechischer Wein" und "Ich war noch niemals in New York", welche beide jeweils vom BVMI mit einer Gold-Schallplatte ausgezeichnet wurden.

Im Jahr 1992 trat Udo Jürgens im damals größten Open-Air-Konzert in Europa auf. Insgesamt war der Schlagersänger bereits viermal auf Solo-Tournee. 2013 erhielt Udo Jürgens die Bambi-Verleihung für sein Lebenswerk. Ein Jahr später, 2014, verstarb der erfolgreiche Schlagersänger im Alter von 80 Jahren an Herzversagen, nachdem er wenige Wochen zuvor noch für ein Konzert im Zürcher Hallenstadion auf der Bühne stand.

Roland Kaiser

Roland Kaiser zählt mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Der "Santa Maria"-Sänger stand bereits 67 Mal auf der Bühne der "ZDF-Hitparade" und war somit der Künstler mit den meisten Auftritten dort. Sein Duett "Warum hast du nicht nein gesagt" mit Maite Kelly erreichte fast 150 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Seinen ersten Verkaufserfolg hatte Roland Kaiser 1977 mit dem Lied "Sieben Fässer Wein", welches es bis auf Platz sieben der deutschen Charts schaffte. Seitdem war er bereits fast 20 Mal in den Top-10 vertreten und wurde insgesamt zwölfmal mit Gold- und Platin-Schallplatten ausgezeichnet.

Freddy Quinn

Mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern hat auch Freddy Quinn sich einen Platz auf dieser Liste der erfolgreichsten Schlagerstars verdient. Der Sänger ist vor allem für seine Seemannslieder bekannt. Freddy Quinn war 1956 der erste Künstler, der Deutschland im "Eurovision Song Contest" vertrat.

Auch als Musical-Sänger stand Freddy Quinn auf der Bühne: Für das Musical "Heimweh nach St. Pauli" sogar über 600 Mal. Vor der Kamera konnte sich der Schlagersänger ebenfalls behaupten. 1959 war er im Film "Freddy, die Gitarre und das Meer" zu sehen. Der Film gewann später einen Bambi in Gold in der Kategorie "Wirtschaftlich erfolgreichster deutscher Film".

Karel Gott

Der Sänger des Titelliedes der Kinderserie "Biene Maja", Karel Gott, stand bereits über 60 Jahre auf der Bühne. Neben Schlager sang er unter anderem auch Lieder aus dem Rock'n'Roll und Jazz-Genre. Insgesamt veröffentlichte Karel Gott 29 Studioalben und verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger. Der tschechische Sänger schaffte es 1967 mit "Weißt Du wohin?" erstmals auch in die deutschen Singlecharts.

Karel Gott wird auch als die "Goldene Stimme aus Prag" bezeichnet, sein gleichnamiger Song schaffte es sogar bis auf Platz eins der offiziellen deutschen Charts. Insgesamt gelang es ihm fünfmal, einen Platz in den Top-10 der Charts in Deutschland zu belegen. Karel Gott verstarb im Oktober 2019 im Alter von 80 Jahren in Prag.

Heino

Auch Heino hat den Meilenstein von 50 Millionen verkauften Tonträgern bereits erreicht und ist somit einer der erfolgreichsten Schlagerstars. Mit den Liedern "Blau blüht der Enzian" und "Die schwarze Barbara" schaffte es Heino in den 70er-Jahren in die Top-10 der offiziellen deutschen Singlecharts. Der Düsseldorfer mit den auffallend blonden Haaren hat im Laufe seiner 60-jährigen Bühnenkarriere bereits 55 Alben herausgebracht und über 1200 Songs aufgenommen.

2013 erreichte es erstmals ein Album von Heino an die Spitze der deutschen Albumcharts. Das Album "Mit freundlichen Grüßen" konnte sich insgesamt 36 Wochen in den Charts platzieren. Ein Jahr später brachte Heino das Studioalbum "Schwarz blüht der Enzian", ein Coveralbum seiner eigenen Songs, heraus. Hits wie "La Paloma" und "Rosamunde" wurden hierfür als Rock-Version neu aufgenommen.

Howard Carpendale

Der in Südafrika geborene Howard Carpendale konnte sich im deutschsprachigen Raum in der Schlagerszene als Sänger etablieren. Er kam 1966 nach Deutschland und konnte nach anfänglichen Startschwierigkeiten mit Liedern wie "Ti Amo" und "Hello Again" voll durchstarten. Mittlerweile hat Howard Carpendale bereits über 700 Lieder veröffentlicht, von denen sich über 50 in den deutschen Charts platzieren konnten.

Howard Carpendale konnte im Laufe seiner 50-jährigen Musikkarriere bereits über 50 Millionen Musikverkäufe verzeichnen und erhielt für seine Alben bereits elfmal Gold- und eine Platin-Auszeichnung. 2019 nahm er ein Best-of-Album in den berühmten Abbey Road Studios auf und konnte sich somit neben großen Namen wie den Beatles einordnen.

Peter Alexander

Peter Alexander war erfolgreicher Schlagersänger und Schauspieler in Deutschland. Im Laufe seines Lebens war er in über 40 Filmen zu sehen und ging mehrmals im deutschsprachigen Raum auf Tournee. Mit seinen Singles und Alben konnte sich Peter Alexander bereits 100 Mal in den offiziellen deutschen Charts platzieren. Auf Platz eins schaffte er es 1967 mit dem Album "Schlager-Rendezvous mit Peter Alexander" und mit den Songs "Der letzte Walzer" und "Liebesleid".

Insgesamt verkaufte Peter Alexander über 50 Millionen Tonträger. Er gewann unter anderem achtmal den Bambi-Preis und viermal die Goldene Kamera. Im Jahr 2011 verstarb er im Alter von 84 Jahren in Wien.

Rex Gildo

Der in Bayern geborene Rex Gildo begann seine Musikkarriere Ende der 1950er-Jahre. Zweimal versuchte er es, sich für den ESC zu qualifizieren, jedoch vergeblich. Doch das hinderte Rex Gildo nicht daran, einer der erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands zu werden: Sein wohl bekanntestes Lied "Fiesta Mexicana" schaffte es 1972 in die deutschen Top-10.

Insgesamt konnte Rex Gildo seit Beginn seiner Karriere über 40 Millionen Musikverkäufe verzeichnen. Neben dem Gesang war er außerdem auch als Schauspieler tätig. In den 60er-Jahren war er insgesamt an 16 Filmen beteiligt. Rex Gildo verstarb im Oktober 1999.

Heintje

Mit dem Song "Mama" wurde Heintje bereits als Kind zum erfolgreichen Schlagerstar. Nachdem er zunächst in den Niederlanden durchstartete, kam Heintje schließlich nach Deutschland. Dort schaffte er es im Jahr 1998 gleich dreimal bis an die Top-Positionen der Singlecharts. Auch als Schauspieler war Heintje aktiv, beispielsweise in den "Lümmel-Filmen".

2017 nahm Heintje erstmals ein Duett mit seiner jüngeren Version auf. Das Album "Heintje und ich" schaffte es bis in die Top-10 der deutschen Albumcharts und konnte sich insgesamt über 50 Wochen lang platzieren. Seit seinem Debüt als Junge mit "Mama" hat Heintje über 40 Millionen Tonträger verkauft.

Roy Black

Der gebürtige Schwabe Roy Black war vor seinem Durchbruch 1966 Mitglied in einer Rock'n'Roll-Band. Mit seinem Lied "Ganz in Weiß" wechselte er schließlich jedoch das Genre und war seither Schlagersänger. Seit seinem Schlager-Debüt schafften es alle seine Songs bis 1969 in die Top-10 der deutschen Singlecharts. 1971 landete Roy Black mit "Schön ist es auf der Welt zu sein" einen weiteren Erfolgshit.

Neben der Musik war Roy Black auch seit Ende der 1960er in Film und TV zu sehen. 1990 schlüpfte er in eine der Hauptrollen der Fernsehsendung "Ein Schloss am Wörthersee". Als Schlagersänger konnte Roy Black im Laufe seiner Karriere über 25 Millionen Tonträger verkaufen. Er verstarb Ende 1991 im Alter von 48 Jahren an Herzversagen.

Tony Marshall

Tony Marshall bekam aufgrund seiner immer guten Laune und seinen fröhlichen Liedern den Spitznamen "Stimmungsmacher der Nation". Der Schlagersänger wurde Anfang der 1970er-Jahre mit seinem Lied "Schöne Maid" bekannt. Seitdem veröffentlichte er 120 Singles und verkaufte seine Musik insgesamt über 20 Millionen mal. Tony Marshall schaffte es mit seinem Song "Komm gib mir deine Hand" bis an die Spitze der deutschen Charts. Mit seinen Alben und Singles erreichte er insgesamt sechsmal die Top-10.

Insgesamt trat Tony Marshall im Laufe seiner 50-jährigen Musikkarriere auf über 8000 Veranstaltungen auf und hatte 40 eigene TV-Shows. Sein bekanntestes Lied "Schöne Maid" wurde knapp 2 Millionen mal auf Spotify angehört. Im Februar 2023 verstarb der Schlagersänger im Alter von 85 Jahren.

Wolfgang Petry

Mit insgesamt knapp 20 Millionen verkauften Tonträgern zählt auch Wolfgang Petry zu den erfolgreichsten Schlagersängern. Seit Beginn seiner Musikkarriere im Jahr 1976 hat er bereits 26 Studioalben veröffentlicht, von denen fünf die Spitze der deutschen Albumcharts erreichten. Wolfgang Petry hat für seine Albumverkäufe bereits 16 Gold- und sieben Platin-Schallplatten erhalten.

Nach Helene Fischers "Farbenspiel" und Andrea Bergs "Best Of" hat Wolfgang Petry mit seinem Album "Alles" mit zwei Millionen Verkäufen eines der erfolgreichsten Schlageralben der deutschen Musikgeschichte veröffentlicht. Im Laufe seiner fast 50-jährigen Bühnenlaufbahn hat Wolfgang Petry bereits fünfmal den Echo in der Kategorie "Schlager / Volksmusik" gewonnen und konnte schon zehn Goldene Stimmgabeln mit nach Hause nehmen.

Andrea Berg

Andrea Berg wird oft als die "Königin des Schlagers" bezeichnet und dies nicht ohne Grund: Die Sängerin ist seit über 30 Jahren in der Schlagerszene präsent. Bereits zwölf ihrer Alben haben es seit ihrem Debüt im Jahr 1992 bis an die Spitze der deutschen Albumcharts geschafft. Das Album "Best Of", welches Andrea Bergs erste Kompilation war, hielt sich insgesamt 350 Wochen in Deutschland in den Charts, in Österreich sogar 670 Wochen. Somit wurde "Best Of" zu einem der langlebigsten Alben in der deutschen Chartgeschichte.

Andrea Berg hat bereits über 100 Gold- und Platin-Schallplatten gewonnen, 58 davon allein in Deutschland. Außerdem hat sie schon achtmal den Musikpreis Echo gewonnen und genauso oft die Goldene Stimmgabel. Seit ihrem Karrierestart Anfang der 90er-Jahre hat Andrea Berg über 16 Millionen Tonträger verkauft.

DJ Ötzi

Der Österreicher DJ Ötzi hatte seinen Durchbruch im Jahr 1999 mit dem Lied "Anton aus Tirol", welches es sowohl in Deutschland, Österreich, als auch in Dänemark direkt in die Top-10 der Charts schaffte. In Deutschland konnte sich das Debüt von DJ Ötzi über 40 Wochen in den Charts halten, in Österreich mit 75 Wochen sogar fast doppelt so lange. 2007 gelang es DJ Ötzi mit der Single "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" erneut, Platz eins der deutschen Singlecharts einzunehmen und sich 11 Wochen auf dieser Position halten.

Auch außerhalb Deutschlands konnte DJ Ötzi bereits Erfolge verbuchen. Seine 2000 erschienene Single "Hey Baby (uhh, ahh)" war ein Nummer-Eins-Hit in England, Irland, Schottland, Südafrika und Australien. Somit wurde DJ Ötzi zum ersten Österreicher, der in England eine Gold- und Platin-Auszeichnung erhalten hatte. Mittlerweile hat er insgesamt bereits über 16 Millionen Tonträger verkauft.

Helene Fischer

Obwohl Helene Fischer ihr Debütalbum erst im Jahr 2006 veröffentlichte und somit auf dieser Liste die "neueste" Schlagersängerin ist, zählt sie bereits zu den erfolgreichsten Schlagerstars. Helene Fischer konnte bereits achtmal mit ihren Alben Platz eins der deutschen Albumcharts erreichen. Ihr 2013 erschienenes Album "Farbenspiel" brach dabei alle Rekorde: Ganze 247 Wochen konnte es sich in den deutschen Charts halten, 15 Wochen davon an der Spitze.

Helene Fischers Song "Atemlos durch die Nacht" wurde über eine Million mal heruntergeladen und wurde somit mit der höchsten Auszeichnung des BVMI geehrt: Der Diamant-Schallplatte. Insgesamt hat Helene Fischer bereits 40 Platin-Auszeichnungen für ihre Alben erhalten. Die Sängerin erhielt 2018 ihren 17. Echo und ist somit die Sängerin, die diesen Musikpreis bisher am häufigsten gewonnen hat.

Die Top 10 beliebtesten Schlagersängerinnen und Schlagersänger

Auch wenn verkaufte Tonträger und Platzierungen in den Charts dafür geeignet sind, den Erfolg der Schlagerstars zu messen, zeigt sich ihre Beliebtheit auch an der Größe ihrer Fan-Gemeinschaften. Fans zeigen ihre Unterstützung zwar auch im Kaufen und Streamen der Musik ihres Lieblingsinterpreten, in den meisten Fällen ist jedoch auch die Anzahl der Instagram-Follower ein guter Indikator für die Beliebtheit eines Schlagersängers oder einer Schlagersängerin (Stand 14. März 2023). Hier der Überblick: