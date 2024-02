Diese Angst hatte Alexandra Hofmann vor ihrem ersten Solo-Auftritt

Das Schlager-Duo Geschwister Hofmann geht seit 2022 musikalisch getrennte Wege. Beide stehen seitdem solo auf der Bühne, was Alexandra Hofmann großen Respekt einflößte.

Alexandra Hofmann ist immer noch vielen Schlagerfans nur im Zusammenspiel mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Anita bekannt. Gemeinsam bildeten sie lange Zeit das Schlager-Duo Geschwister Hofmann, später nannten sie sich Anita und Alexandra Hofmann. Unter diesen Namen lieferten die beiden aus Sigmaringen (Baden-Württemberg) stammenden Schwestern diverse Schlagerhits und mehr als ein Dutzend Alben.

Im September 2022 war nach mehr als 30 Jahren dann offiziell Schluss. Erst ging Anita als Sängerin musikalisch eigene Wege, kurze Zeit auch Schwester Alexandra Hofmann. Plötzlich allein auf der Bühne zu stehen, war eine große Umstellung für die Schwestern. Im Südkurier-Interview berichtet Alexandra Hofmann, was ihr dabei großen Respekt, ja sogar Angst einflößte.

Alexandra und Anita Hofmann: Seit 2022 sind die Schwestern solo unterwegs

Unabhängigkeit ist ein Wert an sich, der jedoch auch unerwartete Schattenseite mit sich bringt. So erklärte Anita Hofmann zuletzt im Interview mit dem Südkurier, wie schwer ihr die Trennung mit ihrer Schwester fällt: "Es war nicht einfach für mich, anfangs damit klarzukommen, solo weiterzumachen. Alles war neu und anders, ich musste mich erst einmal sortieren. Es gab immer wieder dieses Wechselbad der Gefühle, und natürlich kamen auch Existenzängste auf."

Den Hoffnungen einiger Fans, die sich die beiden Schwestern durchaus auch wieder im Duett auf der Bühne vorstellen können, schiebt Anita dennoch einen Riegel vor. Die 46-Jährige betont, dass das Ende des Hofmann-Duos auf der Bühne definitiv endgültig sein soll: "Viele Fans dachten, jede macht jetzt ihre Solo-Karriere, aber dann gibt es auch wieder gemeinsame Auftritte als Duo. Aber das wird nie mehr so sein."

Alexandra Hofmann vor dem ersten Solo-Auftritt: "Hatte wirklich Respekt"

Auch die ältere Schwester Alexandra Hofmann hatte mit der Solo-Karriere zunächst zu hadern. Aber in gewisser Weise ganz anders als ihre Schwester. Der Südkurier bat im Interview mit der Schlagersängerin um ein kleines Fazit, wie sich das Solo-Sängerinnen-Dasein nach "einer Weile" denn anfühle. Die Antwort, die die 50-jährige, stolze Mama gab, erstaunte durchaus.

"Vor meinem ersten Solo-Auftritt hatte ich wirklich Respekt. Es ist so: Wenn ich auf der Bühne stehe, tauche ich in ein anderes Universum ein. Das ist wie Fliegen – abartig schön. Und ich hatte Angst, dass es nicht mehr so ist, wenn ich allein auf der Bühne stehe", so Alexandra Hofmann gegenüber dem Südkurier.

Weder Lampenfieber noch Existenzsorgen trieben die ältere Schwester demnach beim Einstieg in die Solo-Karriere um, sondern vielmehr die Sorge, etwas von dem alten Bühnen-Feeling zu verlieren: "Denn nur für dieses Gefühl mache ich das ja alles. Und dann war ich beruhigt, weil es sich auch allein exakt gleich angefühlt hat. Ich singe für mein Leben gern, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Meine Leidenschaft für die Musik ist nach wie vor da."

