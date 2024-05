Diese britischen Pop-Legenden lieben deutschen Schlager - und wollen zu Flippers-Konzert!

Wo die Liebe hinfällt: In einem Interview hat das weltberühmte Pop-Duo Pet Shop Boys verraten, dass es deutschen Schlager liebt. Vor allem: die Flippers.

Das britische Pop-Duo Pet Shop Boys ist seit über 40 Jahren im Musik-Geschäft und hat mit Hits wie „West End Girls“, „It’s a Sin“ und „Go West“ Pop-Geschichte geschrieben. In einem Interview haben Neil Tennant und Chris Lowe jetzt über ihren persönlichen Musikgeschmack gesprochen — und sich dabei als Schlager-Fans geoutet. Besonders angetan sind die beiden von den Flippers.

Ein Herz für die Flippers: Die Pet Shop Boys lieben deutschen Schlager

In einem Interview mit dem Spiegel haben die Pet Shop Boys verraten, dass sie den deutschen Schlager verehren. Dass Schlager bei vielen Deutschen als uncool gilt, scheint den Pet Shop Boys besonders zu gefallen. So sagte Chris Lowe: „Genau das lieben wir daran! Wenn du zu irgendjemandem in Deutschland sagst, dass du Schlager magst, sind immer alle total empört.“

„Dabei“, erklärt Neil Tennant, „hat Schlager eine lange Historie“. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe Deutschland eigentlich nur nach vorne schauen können. Und der Schlager habe dafür die Klanglandschaften geschaffen. Er habe die Weihnachtsfeste und Sommerurlaube des Wirtschaftswunders besungen. „Das war Musik, die das neue Lebensgefühl zum Ausbruch brachte.“

„Ich mag diese Art von deutschem Pop, den wir bei uns nie hören“, so Tennant weiter. Schließlich verrät er sogar: „Ich bin immer noch traurig, dass ich es nicht mehr geschafft habe, ein Konzert der Flippers zu sehen, bevor sie sich getrennt haben.“

„The Schlager Hit Parade“: Diesen Song widmen die Pet Shop Boys dem deutschen Schlager

Dass die Pet Shop Boys deutsche Schlagermusik mögen, mag erstmal verwunderlich klingen. Doch tatsächlich hat das Duo schon seit vielen Jahren eine Wohnung mit Tonstudio in West-Berlin. Ihr Lieblingslokal, so Neil Tennant im Spiegel -Interview, sei das mittlerweile geschlossene Harlekin gewesen. „Viele Vintage-Schwule gingen dorthin. Und sie spielten immer Schlagermusik.“

Doch die Schlager-Liebe der Pet Shop Boys geht noch weiter. Auf ihrem neuen Album haben sie dem Schlager einen eigenen Song gewidmet. Der Titel: „The Schlager Hit Parade“. Darin besingen sie unter anderem Glühwein, Wurst, Sauerkraut und den Klang des Sommers.

Übrigens: In der Geschichte des Schlagers gab es immer wieder Songs, die für Skandale gesorgt haben — oder sogar verboten waren. Das Wort Schlager kommt übrigens von Gassenhauer.

Olaf der Flipper: So reagiert der Schlagerstar auf die Liebeserklärung der Pet Shop Boys

Auf die Liebeserklärung der Pet Shop Boys hat mittlerweile auch Olaf der Flipper (bürgerlich: Olaf Malolepski) reagiert, der seit der Trennung der Flippers als Solo-Künstler unterwegs ist. Gegenüber Bild erklärte er: „Auch ich bin ein Fan der Pet Shop Boys und kenne alle ihre Hits. Ich würde mich freuen, wenn Neil und Chris zu einem Konzert von mir kommen. Sie sind selbstverständlich meine Ehrengäste.“

Weiter betont Olaf der Flipper im Bild-Gespräch: Er finde es toll, dass die Pet Shop Boys nicht in musikalischen Schubladen denken. „Außerdem tragen sie auch gern ausgefallene Klamotten wie ich.“

Zum Schluss macht Olaf der Flipper den Pet Shop Boys sogar noch eine augenzwinkerndes Angebot: „Vielleicht treten die Jungs mal mit mir zusammen auf, dann sind wir als Flippers wieder zu dritt.“

Übrigens: Im Südkurier-Interview verriet Olaf der Flipper, wie er mit dem Hype um „Wir sagen dankeschön — 40 Jahre die Flippers“ umgeht.