Eigentlich hat sich Jürgen Drews im vergangenen Jahr von der Bühne verabschiedet. Jetzt feierte er allerdings ein kleines Bühnen-Comeback in Las Vegas. Dürfen die Fans hoffen?

Vor mehr als einem Jahr hat sich Jürgen Drews offiziell in einer Abschiedsshow, moderiert von Florian Silbereisen, von der Bühne verabschiedet. Nun überraschte der "König von Mallorca" allerdings mit einem kurzen Auftritt in Las Vegas. Dürfen die Fans jetzt auf ein Comeback des Sängers hoffen?

Doch wieder da? Schlagerstar Jürgen Drews auf Bühne in den USA

Wer nun auf eine Rückkehr von Drews auf die großen Bühnen in Deutschland hofft, den musste der Schlagersänger bereits im Dezember 2023 in einem Interview mit der Bild enttäuschen. Ein Comeback schloss der damals 78-Jährige im Gespräch mit der Zeitung aus. Der Grund für seinen damaligen Abschied: Die unheilbare Nervenkrankheit Polyneuropathie, an der der Sänger leidet und die Auftritte fast unmöglich macht.

Doch wie kam es dazu, dass Drews in den USA zum Mikro griff, wenn er überhaupt kein Bühnen-Comeback plant? Im ARD-Magazin Brisant vom 16. April 2024 äußert sich der Schlagersänger dazu, was ihn dazu verleitet hat, in seinem USA-Urlaub doch noch mal einen seiner größten Hits zum Besten zu geben.

Tochter Joelina Drews mitsamt deren Freund Adrian begleiten den Sänger während seines Urlaubs ins Hofbräuhaus in Las Vegas. Als die Stimmung steigt, ist der Bühnenabschied für den 79-Jährigen ganz schnell vergessen. Kurzerhand greift Drews zum Mikro und schmettert für die anwesenden Gäste seinen Hit "Ein Bett im Kornfeld". "Darauf habe ich mein Leben lang gewartet, dass ich einmal in Las Vegas "Ein Bett im Kornfeld" singen kann!", sagt Drews sichtlich erfreut gegenüber dem ARD-Magazin.

Im Zusammenhang mit dem Bericht verrät der Schlagersänger auch, dass er plant, noch mal einen ganz großen Hit herauszubringen. "Ich habe ja mindestens 200 Lieder liegen bei mir zu Hause. Es kann ja sein, dass da noch ein Hit rumfliegt. Und ich auch im hohen Alter noch einen Hit habe. Wie geil wäre das denn?" Also doch nicht alles aus in Sachen Musikbusiness für den "König von Mallorca"? Fans dürfen gespannt sein, mit welchem Hit "Schlagerfuchs" Drews vielleicht doch noch um die Ecke kommt.

Übrigens: In der Welt des Schlagers brodelt gerne mal die Gerüchteküche hoch. So wird schon länger von Fans spekuliert, dass die schweizer Sängerin Beatrice Egli mit Florian Silbereisen zusammen ist. Gemunkelt wird auch häufig über den Ehering, den Egli am Finger trägt. Dieser hat allerdings einen traurigen Hintergrund. Unterdessen gestand Schlagerstar Michelle kürzlich, dass ihr der Vorwurf der Steuerhinterziehung weiterhin zu schaffen macht.