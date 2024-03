Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Auf diese Ankündigung haben die Fans gewartet

Die beiden Schlager-Stars Florian Silbereisen und Beatrice Egli sorgten mit ihrem Duett für Spekulationen. Nun machte Egli eine neue Ankündigung.

Florian Silbereisen und Beatrice Egli gehören beide zu den Stars der Schlager-Szene. 2023 veröffentlichten die beiden zusammen das Duett "Das wissen nur wir", das bei den Fans Spekulationen auslöste. Immer wieder werfen sie diese Frage auf: Sind Egli und Silbereisen ein Paar? Nun wurde angekündigt, dass die beiden zusammen etwas Neues planen.

Erstes Duett löste Liebes-Gerüchte zu Florian Silbereisen und Beatrice Egli aus

Auslöser für die Liebes-Gerüchte sind Textzeilen aus dem gemeinsamen Duett wie "Du willst es doch auch mit mir" und der vertraute Umgang der beiden bei Auftritten auf der Bühne. Die beiden Schlager-Stars haben das bisher weder bestätigt noch dementiert. Stattdessen spielen sie in Interviews mit den Spekulationen.

So wurde Beatrice Egli in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung nach Florian Silbereisen gefragt - und danach, ob sie der Wirbel nicht nerve. In ihrer Antwort bezog sie sich einfach auf eine Zeile des gemeinsamen Duetts und sagte: "Ich stehe da total drüber. Denn was in meinem Privatleben so passiert, das wissen nur wir."

In einem Gespräch mit der Neuen Post klang es zuletzt allerdings nicht so, als seien die Liebes-Gerüchte wahr: "Ich lerne immer mal wieder jemanden kennen, aber es hat nie gefunkt", sagte Beatrice Egli. Und sie verriet, welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen müsste. Ihr sei besonders wichtig, dass er ein großes Herz und Humor habe.

Wohl neues Duett von Florian Silbereisen und Beatrice Egli geplant

Nun machte Beatrice Egli eine neue Ankündigung - gibt sich aber auch dabei weiterhin geheimnisvoll. In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete Beatrice Egli Fragen der Fans, die dabei auch wissen wollten, ob ein neues Duett mit Florian Silbereisen geplant sei.

Die Antwort der Schlager-Sängerin auf diese Frage schlug sofort Wellen bei den Fans und in den Medien: "Wir sind an Neuem dran. Aber was es wird, kann ich noch nicht verraten." Es sieht also ganz so aus, als sei ein neues Duett der beiden auf dem Weg.

Übrigens: Florian Silbereisen telefoniert vor jeder Show mit einer bestimmten Frau. Auf seiner Schulter hat er noch ein Tattoo seiner Ex Helene Fischer - das vom ZDF mit Tricks versteckt wird.