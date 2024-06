Florian Silbereisen: Das sagt sein Bruder über ihn

Florian Silbereisen ist als eines von fünf Kindern aufgewachsen. Über einen seiner Brüder wusste man bislang überhaupt nichts: sein älterer Bruder Franz. Der bricht nun sein Schweigen.

Florian Silbereisen ist einer der größten Schlagerstars Deutschlands. Das war aber natürlich nicht immer so. Mit vier älteren Geschwistern wuchs Silbereisen im Landkreis Passau auf. Über seine Familie redet der 42-Jährige aber nur selten in der Öffentlichkeit. Dabei würde Florians Fans sicher brennend interessieren, wie sein Verhältnis zu den älteren Geschwistern ist. Einer seiner zwei Brüder spricht nun über das Verhältnis zu Nesthäkchen Florian.

Wie viele Geschwister hat Florian Silbereisen?

Auf einem christlichen Online-Kongress im März 2024 hat Florian Silbereisens großer Bruder Franz Silbereisen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das schreiben mehrere Medien, unter anderem der MDR. "Wir verstehen uns gut. Wir sehen uns nicht zu oft, weil unsere Lebensentwürfe doch sehr unterschiedlich sind. Aber insgesamt haben wir ein gutes Verhältnis", soll Franz in einem Beitrag über seinen Bruder Florian gesagt haben.

Unterschiedliche Lebensentwürfe - damit meint Franz nicht nur, dass sein Bruder so in der Öffentlichkeit steht. Der 53-jährige Franz ist laut MDR Vater von sieben Kindern und frommer Christ. Er war an mehreren missionarischen Projekten im Ausland beteiligt und arbeitet aktuell als Pfleger in einer psychiatrischen Klinik und einem Wohnheim für Behinderte.

Florian Silbereisen: Ist der Schlagerstar gläubig?

Dabei ist Franz' kleiner Bruder Florian Silbereisen trotz Karriere im Showbusiness nicht abgewandt von Gott. 2022 erzählte der Schlagersänger und Moderator in der Talkshow Riverboat, dass er vor Auftritten häufig bete. "Bevor ich auf die Bühne gehe, spreche ich ein Gebet und bekreuzige mich", erzählte er. Das helfe ihm gegen sein extremes Lampenfieber.

Bruder Franz glaubt auch, dass das Leben in der Unterhaltungsindustrie mit dem Glauben vereinbar sein kann. "Es ist wahrscheinlich schwierig oder ein Abenteuer. Aber, ich denke, es ist möglich, mit Gottes Hilfe", antwortete er auf eine Frage während seines Beitrags.

Was die Öffentlichkeit neben dem Verhältnis zu seiner Familie übrigens auch immer wieder interessiert, ist das Liebesleben von Florian Silbereisen. Im Raum stehen immer wieder Gerüchte, er habe eine Beziehung mit Kollegin Beatrice Egli.