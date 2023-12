Florian Silbereisen: Entscheidung endlich gefallen - das passiert mit seinen ARD-Shows

Die langen Vertragsverhandlungen zwischen dem MDR und Florian Silbereisen sind zum Abschluss gekommen. Was das für Shows wie "Schlagerboom" bedeutet.

Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen ist aus der deutschen Fernsehlandschaft - insbesondere den Öffentlich Rechtlichen - nicht mehr wegzudenken. In den letzten Wochen war allerdings unklar, wie es mit Silbereisens ARD-Shows weitergeht. Nun sind die Vertragsverhandlungen mit dem MDR allerdings zu einem Abschluss gekommen. Was das für die Silbereisen-Shows bedeutet.

Florian Silbereisen: Entscheidung gefallen - das passiert mit seinen ARD-Shows

In den vergangenen Monaten war Silbereisens Zukunft etwas in der Schwebe, denn bereits zwei mal wurden die Vertragsverhandlungen über eine Verlängerung mit dem 42-Jährigen verschoben. Angeheizt wurden die Spekulationen über die Fortführung von Silbereisens Shows durch Äußerungen des MDR-Intendanten Ralf Ludwig, der in einer Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt angedeutet haben soll, dass Kürzungen bei Unterhaltungssendungen bevorstehen könnten. Ludwig zufolge werde der MDR "Unterhaltung nicht mehr auf diesem Niveau machen können, wie wir es bisher gemacht haben." Dies berichtete zuerst die Mitteldeutschen Zeitung (MZ). Dies ist offenbar auf den Sparkurs zurückzuführen, dem sich der MDR unterwerfen muss und wegen dem die Sendung eines anderen bekannten Stars bereits aus dem Programm geflogen ist.

Obwohl Silbereisen im Jahr 2023 weiterhin die "Feste"-Shows und die "Schlagerchampions" im Ersten moderieren wird, könnte es ab 2025 zu einem Umbruch kommen. Ludwig äußerte gegenüber der MZ die Hoffnung, dass der MDR es 2024 noch einmal schaffen könnte, Inhalte für das Erste zu liefern, aber für die Zukunft sehe es schwieriger aus.

Nach dem jüngsten Verhandlungstermin, der für den 4. Dezember 2023 angesetzt war, ist bei den Silbereisen-Fans jedoch erst einmal Aufatmen angesagt: Obwohl der MDR sparen muss, plant man weiter mit dem Schlagerstar, denn die bereits im Oktober unterschriebenen Verträge wurden am 4. Dezember mit großer Mehrheit vom MDR-Rundfunkrat bestätigt. Dies berichtet die Bild. Damit laufen die Silbereisen-Shows wie "Schlagerboom" auch weiterhin in der ARD. Klaus Brinkbäumer, MDR-Programmdirektor, lobte im Anschluss im Gespräch mit der Südwest Presse: „Die Feste mit Florian Silbereisen sind innovativ und haben es geschafft, zugleich viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen und ihre treuen Fans zu behalten." Der neue Vertrag läuft laut SP bis zum 31. Dezember 2024.

Die "Schlagerchampions"-Show am 13. Januar war laut Informationen der Mitteldeutschen Zeitung bereits länger in trockenen Tüchern. Denn für dieses Event wurde ein gesonderter Vertrag zwischen dem MDR und Florian Silbereisen geschlossen. Jüngst wurden auch Details zu Honorar und Produktionskosten der Silbereisen-Sendungen bekannt.

