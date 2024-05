Florian Silbereisen: MDR kann sich seine Shows nicht mehr leisten - droht jetzt das Aus?

Der MDR muss sparen. Und zwar in fast allen Bereichen. Doch was wird aus Florian Silbereisens "Feste"-Show?

Der MDR muss aufs Geld achten. Und das knappe Budget macht auch nicht vor Stars wie Florian Silbereisen halt. Denn wie die Volksstimme nun berichtet, scheint sich der Sender die "Feste"-Reihe von Silbereisen nicht mehr leisten zu können.

Doch was wird nun aus Florian Silbereisens "Feste"-Show? Droht ihr etwa das Aus?

Der Sparkurs des MDR belaufe sich nach Informationen der Volksstimme auf eine Summe von satten 160 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren. Doch nicht nur am Show-Programm wird gespart. Auch an investigativen Inhalten soll gespart werden. Die Journalistinnen und Journalisten des MDR-Investigativteams äußerten sich in einem offenen Brief bereits zu den Sparplänen des Senders.

Wie teuer die Sendungen von Silbereisen tatsächlich sind, hat der MDR nie offiziell bestätigt. Laut Recherchen von Business-Insider hätten sich die Kosten für die Silbereisen-Show innerhalb von vier Jahren jedoch auf einen zweistelliger Millionenbetrag belaufen.

Wie die Volksstimme weiter berichtet, sagte der MDR-Intendant Ralf Ludwig in einem Gespräch mit Journalisten nun: "Diesen bisherigen Sockelbetrag, den der MDR für die 'Feste' gezahlt hat, können wir für die Zukunft als MDR nicht mehr leisten." Der Vertrag laufe noch bis Ende dieses Jahres.

Dennoch sei Ludwig der Meinung, dass die Shows von Florian Silbereisen in der ARD erhalten bleiben müssten. Aus diesem Grund würden innerhalb der Rundfunkanstalt Gespräche laufen, um zu klären, wie sich andere Häuser an den Kosten beteiligen könnten.

