Hansi Hinterseers Karrierestart: "Geht's dir nicht gut?" - Dieser Schlagerstar unterbrach seine Hochzeit für ihn

Hansi Hinterseer hat jüngst sein Bühnenjubiläum gefeiert und verriet die kuriosen Umstände seiner ersten Platten-Aufnahme. Für diese "flohen" er und sein Produzent sogar von seiner Hochzeit.

In der Welt des Schlagers gibt es manchmal Geschichten, bei denen man denkt, sie seien direkt aus einem Roman entsprungen. Eine solche gab auch Ex-Skirennläufer und Schlagerstar Hansi Hintereseer in einer Folge von "Schlagerspaß mit Andy Borg" zum Besten. Vor den Zuschauern verriet der Sänger nun nämlich, welche kuriosen Umstände zu seinem Karrierestart geführt haben - und welcher Schlagerkollege dafür sogar seine Frau allein Hochzeit weiterfeiern ließ.

Übrigens: Schlagerstar Andrea Berg schockte Fans jüngst mit einer Ankündigung, sie werde sich zurückziehen. Das hat aber einen einfachen Grund. Und Nino de Angelo brachte die Fans wegen eines Autos zum Ausrasten - das liegt an dem besonderen Kennzeichen.

Hansi Hinterseers Start im Show-Geschäft: Dieser Schlagerstar unterbrach gar seine Hochzeit für ihn

Anlässlich seines 70. Geburtstags und seines 30-jährigen Bühnenjubiläums teilte Hinterseer diese kuriose Anekdote in der Fernsehsendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" vom 9. März mit Fans und Zuschauern. Die Folge kann derzeit noch in der ZDF-Mediathek angeschaut werden. Nach einem kurzen Einspieler, der den Österreicher bei seinem ersten Auftritt im Musikantenstadl mit seinem ersten Hit "Du hast mich heute noch nicht geküsst" zeigte, wollte es Andy Borg ganz genau wissen, wie dem ehemaligen Sportler der Einstieg ins Schlager-Geschäft gelang.

"Alle haben gesagt: Hinterseer kennen wir vom Skifahren, aber singen? Muss nicht unbedingt sein", erzählte der 70-Jährige, der damals mit seinen Sport-Kollegen Toni Sailer, Franz Beckenbauer oder Annemarie Moser gleichziehen wollte. Doch gab es eine Schlager-Ikone, die früh an ihn glaubte, und zwar Musikproduzent Jack White. "Als damals Jack White gesagt hat, er möchte mit mir eine Langspielplatte machen, hab ich gedacht 'Okay, probieren wir es'", erinnert sich Hinterseer in der Sendung. Für die Aufnahme wählte White aber nicht irgendeinen Tag, sondern schob den früheren Skifahrer mal schnell bei seiner Hochzeit dazwischen.

Zeit von der Hochzeit abgezwackt: Jack White nimmt Platte mit Hansi Hinterseer auf

"Dann sind wir bei seiner Hochzeit, das musst du dir mal vorstellen", sagt er in Borgs Richtung. "Standesamt, unterschrieben, meine Frau war Trauzeugin bei seiner Frau. Und dann sagt er nach dem Unterschreiben: 'Hansi komm ins Auto, wir fahren ins Studio'". Er selbst habe zu diesem Zeitpunkt nicht glauben können, was Jack White ihm da vorschlug. "Ich habe gesagt: 'Was? Du hast Hochzeit! Geht's dir nicht gut?'" Aber White ließ sich nicht von Hinterseer abbringen. Die Frauen der beiden durften erst einmal warten oder ohne die Männer weiterfeiern, während die beiden für eine Stunde ins Studio verschwanden, um den Song aufzunehmen. "Dann sind wir wieder zurückgefahren und haben Hochzeit gefeiert", erinnert sich Hinterseer mit einem Schmunzeln.

Weil er damit sein Ziel erfüllt und sein Lied aufgenommen hatte, sei die Sache damit für ihn erledigt gewesen - für Jack White war sie das aber offenbar nicht. "Dann hab ich mir gedacht: 'Okay, ich hab das jetzt.' Aber dann fängt der Jack an: 'Jetzt müssen wir in eine Fernsehsendung gehen'" Dass sich daraus eine große Schlager-Karriere entwickeln würde, hätte wohl niemand gedacht - natürlich bis auf Jack White, der damals offenbar den richtigen Riecher hatte. (akh)

Übrigens: Jack White sorgte jüngst für Schlagzeilen, denn mit 83 Jahren ist er zum siebten Mal Vater geworden. Und die ARD-Silvestershow steht im Umbruch, weil die Schweizer Sängerin Francine Jordi ihren Ausstieg bekanntgegeben hat.