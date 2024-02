Heino gibt 2024 ein besonderes Konzert - doch deutsche Fans gehen leer aus

Heino hat für das Jahr 2024 viele Konzerte geplant. Auch in Deutschland. Ein ganz besonderer Auftritt findet aber weit weg statt.

Heino hat bewegende Wochen und Monate hinter sich. Anfang November starb seine über alles geliebte Hannelore, danach zog sich der Schlagerstar zurück, ehe er rund um seinen 85. Geburtstag gut einen Monat später in einem emotionalen TV-Interview Einblick in sein Innenleben gab. Sein Erbe hat er mittlerweile verplant - dabei geht sein Sohn Uwe weitgehend leer aus.

Auch während der aufwühlenden Zeit war klar, dass der Wahl-Österreicher auch in diesem Jahr auf der Bühne stehen wird. Seine Homepage informiert über verschiedene Auftritte in Deutschland, den Niederlanden und Österreich, angefangen am 2. März im saarländischen Eppelborn. Mitte November startet seine Kirchentournee 2024/2025.

In der Übersicht sticht ein Termin aber besonders heraus. Für den 12. Mai 2024 ist ein Muttertagskonzert unter dem Titel "Heino & Band in Amerika" geplant. Angepriesen wird der Auftritt als "Das Mega-Event in den U.S.A!"

Heino und seine Konzerte 2024: Schlagerstar tritt am Muttertag in den USA auf

Die treibende Kraft dahinter soll Markus Deussl sein. Beim Wiener Opernball war Heino laut der Kronen Zeitung in der Loge des Unternehmers aus Oberösterreich zu Gast – wie auch der italienische Schauspieler Franco Nero ("Django") und Komiker Oliver Pocher, der mit Sonnenbrille und blondiertem Haar das Heino-Double gab.

Heinos Muttertags-Auftritt, der demnach in New Jersey stattfindet, soll Deussl und seiner Firma "Alpha Cooling" helfen, auch in den USA durchzustarten, heißt es in dem Artikel. Demnach ist das Konzert für die beträchtliche deutsche und österreichische "Gemeinde" vor Ort gedacht.

Die deutschen Fans in Heinos Geburtsland gehen also leer aus, wenn sie nicht den weiten Weg über den Atlantik auf sich nehmen wollen.

Heino gibt Konzert in den USA: Schon vor 30 Jahren in New Jersey aufgetreten

Zwar sind in der Bundesrepublik noch rund eine Handvoll weitere Konzerte von Heino für dieses Jahr geplant – darunter in Mönchengladbach, in Landshut und in Magdeburg –, doch die US-Show wird allem Anschein nach ein besonderes Highlight.

Eine US-Premiere wird es aber nicht für den seit mehr als einem halben Jahrhundert singenden gebürtigen Düsseldorfer. Bereits vor rund 30 Jahren trat Heino im Garden State Arts Center bei einem deutschen Festival auf – auch damals in New Jersey, wie der MDR schreibt.

Für seine Fans ist Heino offensichtlich kein Weg zu weit. Auch im gehobenen Musikeralter nicht.