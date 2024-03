Helene Fischer: Ist das nun ihr richtiger Name oder nicht?

Helene Fischer ist Deutschlands Schlager-Queen Nummer 1. Um ihren Namen gibt es Gerüchte. Heißt sie wirklich Helene Fischer?

Helene Fischer gilt nach wie vor als unangefochtene Schlagerkönigin Deutschlands. Die 39-Jährige, die jetzt schon zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerstars aller Zeiten gezählt wird, ist für aufwendige Bühnenshows bekannt. Mit ihrer Helene Fischer Show erreicht sie auch immer wieder ein großes Fernsehpublikum, auch wenn die Sendung letztes Jahr dennoch nicht bei jedem Fan ausnahmslos auf Begeisterung stieß.

Viele Fans wissen, dass Helene Fischer nicht in Deutschland geboren wurde. Das führt immer wieder zu Gerüchten um ihren deutschen Namen. Ist Helene Fischer ein Künstlerpseudonym oder der richtige Name der Schlagerqueen? Hier lesen Sie die Antwort.

Helene Fischer: Ist das ihr richtiger Name?

Helene Fischer kam laut SWR Schlager 1984 in Krasnojarsk, in der ehemaligen Sowjetunion und heutigem Sibirien (Russland), zur Welt. Mehrere Medien berichteten mit Bezug auf den Geburtsort darüber, die Sängerin heiße eigentlich Jelena Petrowna Fischer. Denn Jelena ist die russische Version von Helena und der Name Petrowna bedeute auf Deutsch so viel wie "Peter", laut Focus Online der Vorname ihres Vaters.

In einem der wenigen Interviews, die Helene Fischer 2017 im Rahmen der Vox-Sendung "Meylensteine" mit dem Musiker Gregor Meyle führte, ging die Sängerin näher auf die Gerüchte um ihren Namen ein: "Ja, ich weiß, in der Presse steht ständig etwas anderes: Petrowna oder so was Ähnliches. Es ist alles Quatsch. Ich heiße wirklich ‚Helene Fischer‘, weil ich deutsche Vorfahren habe", so die Schlagerqueen.

Helene Fischer: Spricht die Sängerin russisch?

Meyle wollte von Helene Fischer übrigens auch wissen, ob die Musikerin die Sprache ihres Geburtsortes beherrsche. "Ich würde so durchkommen", erklärt die Schlagersängerin daraufhin, gesteht aber gleichzeitig, mit dem kyrillischen Alphabet hapere es noch gewaltig.

Übrigens: Helene Fischer hat ihren Top-Hit "Atemlos" mit Shirin David neu eingesungen. Neben Helene Fischer sorgt auch eine weitere Sängerin für Furore am Schlager-Himmel, denn Betrice Egli hat kürzlich einen besonderen Rekord geknackt.