Helene Fischer verletzt: Wie geht es nach dem Unfall weiter?

Helene Fischer hat sich bei einem Konzert in Hannover verletzt und musste die Show abbrechen. Wie geht es jetzt weiter? Wird das Konzert nachgeholt?

Für die Fans von Helene Fischer ist das Konzert in Hannover am Sonntagabend mit einem Schreckmoment zu Ende gegangen: Die Sängerin hat sich auf der Bühne so schwer verletzt, dass sie das Konzert der "Rausch live"-Tour abbrechen musste.

Wie war es überhaupt zu dem Unfall gekommen? Was sagt Helene Fischer dazu, die am Montag eine Botschaft an die Fans veröffentlicht hat? Und wie geht es mit der Tour weiter?

Helene Fischer verletzt: Wie kam es zu dem Unfall?

Wie auf Videos und Bildern von dem Helene-Fischer-Konzert in Hannover zu sehen ist, hat sich die 38-jährige Schlagersängerin bei einer Showeinlage an einem Trapez verletzt. Während sie das Lied "Wunden" sang, ließ sie sich fallen und krachte dabei mit dem Kopf gegen ein Trapez.

Die Verletzung war sofort sichtbar: Die Sängerin blutete aus einer Platzwunde über der Nase. Zuerst sang sie ihren Song noch weiter, musste das Konzert dann aber unterbrechen. Sie sagte noch: "Ich muss das erst mal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung." Doch wenig später war klar, dass die Show abgebrochen werden musste.

Laut Medienberichten wurde Helene Fischer in einem Krankenhaus in Hannover behandelt, konnte es aber bald wieder verlassen. Es gehe der Sängerin den Umständen entsprechend gut, wird der Veranstalter zitiert.

Die Konzerte von Helene Fischer sind für ihre akrobatischen Shows bekannt. Auch für die aktuelle Tour hat die erfolgreiche Sängerin Akrobatik-Einlagen mit Experten vom Cirque du Soleil eingeübt.

Das sagt Helene Fischer zu dem Unfall

Am Montagabend hat Helene Fischer auf ihren Social-Media-Kanälen eine Botschaft an die Fans veröffentlicht. "Ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen!", schreibt die Sängerin. Die Fans sollten sich keine Sorgen machen. Es gehe ihr gut.

Helene Fischer schildert außerdem, was nach dem Unfall passiert sei: "Ich wollte zwar direkt wieder raus zu euch, allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden, und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt." Am Ende bedankt sich die Schlagersängerin für das Mitgefühl und die Genesungswünsche der Fans.

Helene-Fischer-Tour 2023: Wird das Konzert in Hannover nachgeholt?

Das abgebrochene Konzert in Hannover beendete die erste Hälfte der "Rausch live"-Tour 2023. Unabhängig von der jetzigen Verletzung von Helene Fischer ist damit eine Pause geplant. Weiter soll es am 25. August in der Lanxess Arena in Köln gehen. Helene Fischer schreibt in ihrer Botschaft dazu: "Ich nutze jetzt die Pause, um mich zu erholen und wieder etwas aufzutanken, damit ich in Köln wieder mit euch allen rocken kann!".

Das abgebrochene Helene-Fischer-Konzert in Hannover wird laut Veranstalter Live Nation nicht nachgeholt. Die Zuschauer können ihre Karten aber bei den Verkaufsstellen zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet, teilte Live Nation weiter mit.

Schon zum Start der Tour zog sich Helene Fischer eine Verletzung zu

Für Helene Fischer ist es die erste Tour seit 2018. Die Schlagersängerin hatte eine Babypause eingelegt und war 2022 auf die Bühne zurückgekehrt.

Schon der Start der Tour 2023 mit rund 70 Konzerten in 14 Städten musste wegen einer Verletzung von Helene Fischer vom 21. März auf den 11. April verschoben werden. Die Schlagersängerin hatte sich bei Proben eine Rippenfraktur zugezogen. (mit dpa)