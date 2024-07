Hochzeit im Jogginganzug: Schlagerstar Jürgen Drews führt Tochter zum Altar

Jürgen Drews hat Tochter Joelina Drews in Las Vegas zum Altar geführt. Ins Auge stach dabei der Schlabber-Look des Hochzeitspaares.

Eine Hochzeit ist für die allermeisten Menschen ein besonderer Moment, der daher auch mit einer gebührenden Garderobe gewürdigt wird. Doch es gibt Ausnahmen, wie die jüngsten Aufnahmen von Schlagersängerin Joelina Drews (28) mit ihrem Freund Adrian Louis (29) zeigen.

Die Tochter von Jürgen Drews, seines Zeichens König von Mallorca, weilt derzeit mit ihrem Freund in den USA. Nach einem Aufenthalt in New York ging es weiter nach Las Vegas, wo man sich kurzerhand dazu entschloss, den Bund der Ehe einzugehen - ganz nach Art der schrillen Casino-Metropole versteht sich.

Spontan-Auftritt und Hochzeit im Jogginganzug: Drehen die Drews in Las Vegas frei?

Wer den Instagram-Accounts der Drews folgt, wird festgestellt haben, dass sich Papa und Tochter seit einiger Zeit in den USA aufhalten. Wie die Bild-Zeitung berichtete, sind die beiden zu Dreharbeiten für eine Dokumentation angereist, in der Drews seiner Tochter Orte von Los Angeles zeigt, in der als aufgehender Stern am Schlagerhimmel lebte und sich laut dem Boulevardblatt an einer USA-Karriere versuchte.

Wie sehr sich die Drews im Land der unbegrenzten Möglichkeiten akklimatisiert haben und frei drehen, zeigte der "Ein Bett im Kornfeld"-Sänger jüngst auf der Bühne im Hofbräuhaus in Las Vegas, auf der er sich spontan zu einem kleinen Comeback überreden ließ. Es ist der zweite Auftritt Jürgen Drews, nachdem er laut MDR 2021 seinem Bühnenabschied wegen einer unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie bekannt gegeben hatte. Zuvor wagte sich der mittlerweile 79-jährige "König von Mallorca" im letzten Jahr bei Florian Silbereisens "Die schönsten Weihnachts-Hits" seiner Tochter zuliebe auf die Bühne.

Doch auch Joelina Drews und ihrem Freund, Musikproduzent Adrian Louis, scheinen die Glitzerstadt Las Vegas sehr zu gefallen. Sogar so sehr, dass sie sich zu einer typischen Las-Vegas-Hochzeit hinreißen ließen.

Joelina Drews und Adrian Louis: Fans sahen Hochzeit im Vlog auf TikTok und Instagram

Die Fans staunten nicht schlecht, als sie einen auf Instagram und TikTok veröffentlichten "Vlog" der beiden sahen. Vor allem konnte man seinen Augen nicht trauen, welche Klamotte die beiden zur Hochzeit trugen. Im Schlabber-Look, mit Fischerhut und XXL-Glitzerkette schlendern die Turteltäubchen darin mit Papa Jürgen Drews im Schlepptau in eine Hochzeitskapelle, wo das junge Paar von einem Elvis-Imitator empfangen wird. "Adrian hatte gar kein Bock und fand es richtig scheiße, aber wir haben es dann doch durchgezogen", so das Fazit von Joelina, die die "Fun-Zeremonie" sichtlich mit Humor nahm.

Hochzeit von Joelina Drews: War das Ganze ernst gemeint oder doch nur eine Schnapsidee?

Dass die gesamte Hochzeits-Chose unter humoristischen Zeichen stand, bekräftigte die 28-Jährige kurze Zeit später mit deutlichen Worten gegenüber bild.de: "Das Ganze war eine Spaß-Aktion, weil ich die Szenerie in Las Vegas so lustig fand. Natürlich sind wir jetzt nicht wirklich verheiratet, auch wenn wir die Zeremonie bis zum Ende durchgezogen haben. Wir lassen das auch nicht in Deutschland beglaubigen. Ich würde nie heiraten, ohne dass meine Mama dabei ist."

