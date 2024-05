Jugendstreiche der Stars: Die wilden Jahre von Stefan Mross und Florian Silbereisen

Die Schlager-Stars Florian Silbereisen und Stefan Mross sind seit ihrer Kindheit befreundet - und haben viel Unfug miteinander angestellt, wie einer der beiden nun verriet.

Stefan Mross und Florian Silbereisen haben einiges gemeinsam. So feiern sie beide dieses Jahr ihr 20-jähriges TV-Show-Jubiläum: Silbereisen mit seinem großen "Schlagerjubiläum" und einer Überraschungsshow, die selbst der erfahrene Moderator nicht kommen sah, - und Stefan Mross mit seiner Moderation von "Immer wieder sonntags", deren neue Saison startet laut ARD-Mitteilung am 16. Juni beginnt. Doch die beiden Musiker haben noch mehr gemeinsam. Sie verbindet eine Freundschaft von Kindestagen an. Und die beiden haben in den jungen Jahren viel Schabernack in der Schlagerwelt getrieben, wie einer der beiden nun verriet.

Stefan Mross und Florian Silbereisen: Die wilden Jahre der "jungen Wilden"

Die beiden Bayern sind in den 20 Jahren TV-Karriere zu erfahrenen Moderatoren, Schlagersängern und Publikumslieblingen geworden. Aber das war nicht immer so. "Wir waren die jungen Wilden", erzählte Stefan Mross dem Musikmagazin schlager.de. Und diese Bezeichnung kam anscheinend nicht aus dem Nichts: Die beiden haben zusammen viel Unsinn gemacht.

Besonders wild waren sie wohl, als sie Anfang der 2000er-Jahre gemeinsam auf Tournee waren. Sie hätten beispielsweise in Hotels Blumen oder Büsche vor die anderen Zimmertüren gestellt, geklopft - "und dann sind wir weggelaufen", erzählte Mross. Er und Silbereisen beiden sollen sogar einmal einen ausgestopften Elch über die Flure eines Hotels gewuchtet haben.

Stefan Mross und Florian Silbereisen: Trotz Jugendstreiche "Respekt vor den großen Kollegen"

Den Ruf als "junge Wilde" haben sie sich offenbar auch gegenüber den älteren Schlager-Kollegen erarbeitet: "Wir haben alles gemacht. Wir haben die großen Kollegen auf die Schippe genommen, na, ja – vielleicht sogar verarscht", verriet Mross im Interview mit Schlager.de. "Das war eine ganz, ganz wichtige Zeit, in der wir von den Großen geprägt worden sind. Wir waren ja mit Heino unterwegs, mit Freddy Quinn, Marianne & Michael." Er betont allerdings: "Was wir dabei aber nie vergessen haben: unseren Respekt vor den großen Kollegen."

Mittlerweile gehören die beiden selbst schon zu den großen Stars des deutschen Schlagers. Florian Silbereisen ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersängern aller Zeiten, steht regelmäßig als Moderator oder als Schauspieler vor der Kamera. Um Stefan Mross war es musikalisch längere Zeit eher ruhig, nur aus seinem Privatleben gab es Neuigkeiten. Nun kündigte der Schlagerstar aber sein Comeback mit einem neuen Projekt an.

Stefan Mross und Florian Silbereisen werden von Fans auch mal verwechselt

Schlagerstars aus Bayern, TV-Jubiläum, langjährige Freundschaft, steile Karrieren und immer wieder mit dem Privat- und Liebesleben in der Presse - bei so vielen Übereinstimmungen könnte man Stefan Mross und Florian Silbereisen ja beinahe verwechseln. Genau das passiert wohl auch, wie Mross selbst laut schlager.de bei einem Auftritt in Bergkamen bei Dortmund erzählte.

Die kuriose Situation: Der Musiker war mit seinem Wohnmobil auf der A1 unterwegs und machte gerade einen Stopp an der Tankstelle, als er von einem Fan erkannt wurde. An der Kasse unterhielten sich die beiden und der Fan machte ein Erinnerungsfoto mit Mross. Der Fan sagte dann: "Danke, Herr Silbereisen!" Mross nahm die Verwechslung aber offenkundig mit Humor.

