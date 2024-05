Liebesgerüchte um Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Schlagerstar spricht Klartext

Immer wieder gibt es Gerüchte dazu, ob die beiden Schlagersternchen Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sind. Nun äußert sich Egli in einem Interview endlich dazu.

Seit Jahren gibt es immer wieder Spekulationen zu Beatrice Eglis Beziehungsstatus: Ist sie nun vergeben – oder seit Jahren single? Auch Gerüchte zu einer Beziehung mit Florian Silbereisen gibt es immer wieder. Nun äußert sich die 35-jährige Schlagersängerin selbst zu den Gerüchten.

Sind Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar?

Dass Beatrice Egli und Florian Silbereisen sich sowohl beruflich als auch privat gut verstehen, ist kein Geheimnis. Im Interview mit dem TV-Magazin taff sagte Egli über Silbereisen: "Ich wertschätze an Florian seine offene und ehrliche Art und er ist immer für einen Spaß bereit." Aber geht da vielleicht auch mehr? Zumindest Fans der beiden Stars erhoffen sich das. In einem Interview mit dem ARD-TV-Magazin Brisant fand Egli nun deutliche Worte bezüglich ihres Beziehungsstatus: Sie wolle ihn "ganz konsequent privat halten".

Dabei hatten Egli und Silbereisen die Gerüchte befeuert. Ihr gemeinsamer Song, den sie vergangenes Jahr veröffentlichten, trägt den vielsagenden Titel "Das wissen nur wir". Im Duett singen die beiden da Sätze wie "Was zwischen uns heut' Nacht passiert / Hinter verschlossenen Türen / Werd' ich womöglich schwach bei dir / Das wissen nur wir". Dass es da zu Gerüchten kommt, ist scheint wohl auf der Hand zu liegen. Vor allem nach der vertrauten Performance des Songs bei der "Großen Schlagerstrandparty" in der ARD. Händchenhaltend sangen sie da und zum Abschluss der Performance sah es kurz so aus, als würden die beiden Schlagerstars sich gleich küssen. Das Publikum grölte, Egli und Silbereisen lachten.

Im Gespräch mit Brisant sagte Egli über den Song: "Wir haben aus den Schlagzeilen einen Song gemacht." Er war also nur eine Antwort auf die bereits bestehenden Gerüchte. Sind Egli und Silbereisen also wirklich kein Paar? Wie es um ihren Beziehungsstatus aussieht, das wissen wohl fürs Erste nur sie selbst.