Matthias Reim: Mit dieser Entscheidung überrascht er seine Fans

Schlagerstar Matthias Reim ist 2024 mit seinem neuen Album "Zeppelin" auf Tour. Danach möchte er eine Auszeit nehmen, wie der 66-Jährige jetzt verriet. Klingt so etwa ein Abschied?

Schlagerstar Matthias Reim hat ein bewegtes Leben hinter sich. Anfang der 90er war er einer der gefragtesten Sänger Deutschlands, landete mit "Verdammt ich lieb dich" einen bis heute unvergessenen Hit und mit dem Album "Reim" Dreifachplatin-Status . Doch dann folgte der Absturz: Matthias Reim musste wegen Schulden Privatinsolvenz anmelden, die Beziehung mit Schlagerstar Michelle scheiterte und der kommerzielle Erfolg seiner Musik blieb aus.

Mittlerweile hat sich der siebenfache Papa nicht nur finanziell wieder erholt, auch musikalisch konnte Reim mit vielen seiner Alben wieder an alte Tage anknüpfen. Ebenfalls hat sich für Reim im privaten Umfeld einiges getan. Grund genug, nach der Tour 2024 die Bühnenkarriere erstmal ruhen zu lassen, wie der 66-Jährige nun im Interview mit der Deutschen Presseagentur (dpa) verriet. Klingt so etwa ein Abschied?

Schlagerstar Matthias Reim erlebt spätes Familienglück

Schlagersänger Matthias Reim erlebt derzeit ein spätes Familienglück. Der 66-Jährige ist mittlerweile mit Schlagersängerin Christin Stark (34) in vierter Ehe glücklich verheiratet. Die gemeinsame Tochter Zoe ist dabei das Herzstück der Beziehung: "Ich bin oft zu Hause, unternehme viel mit meiner kleinen Tochter und liebe es, in ihrer Gegenwart zu sein", so Reim gegenüber der dpa.

Und dabei soll es für den Schlagersänger am liebsten bleiben. Reim möchte daher nach dem Ende seiner Tour 2024 zum aktuellen Album "Zeppelin" die Musikkarriere erstmal ruhen lassen. "Ich erlebe noch einmal massiv Familienglück, Vaterglück und habe meine Einstellung geändert", teilte der Schlagerstar der dpa mit.

Matthias Reim: "Früher eher getrieben gewesen"

Ausschlaggebend für Reims Entscheidung waren mitunter auch die gescheiterten Ehen der Vergangenheit. Denn früher sei er "eher getrieben gewesen", die Zeit als Vater mit seinen Kindern habe er daher "nicht so genießen" können, so Reim. Neben Tochter Zoe hat Reim drei Söhne und drei Töchter aus drei unterschiedlichen Ehen und zwei Beziehungen - darunter Sohn Julian Reim, der als Schlagersänger in die Fußstapfen des Vaters treten will.

Matthias Reim will 2025 Auszeit einlegen

Doch von Abschied will die Schlagerlegende nichts wissen: "Danach kann es von mir aus wieder heftig weitergehen", wie Reim eine kleine Entwarnung in Richtung seiner Fans aussendet. Ohnehin müsse er erst wieder "neue Eindrücke" sammeln. "Dieses und nächstes Jahr ist praktisch auserzählt." Doch damit soll es das nicht gewesen sein: "Das Leben geht weiter, dann habe ich auch wieder etwas zu erzählen."

Zurückziehen will sich Reim 2025, der eigentlich am Bodensee lebt, in sein Ferienhaus am Comer See in Italien. "Essen gehen, am Abend im Garten grillen, am Pool abhängen oder mit dem Boot die Gegend erkunden. Ich will das alles erleben", so Reim gegenüber dpa.

