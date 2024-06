Mike Krüger lästert über Florian Silbereisen: "Also Flori: Du musst jetzt dringend üben"

Thomas Gottschalk und Mike Krüger haben einen Auftritt von Florian Silbereisen unter die Lupe genommen. Lästerten sie dabei etwa über Schlagerstar?

Florian Silbereisen ist im Show- und TV-Business sehr erfolgreich. Mit seinen Auftritten als Schlagersänger füllt er Konzerthallen und hat sich längst einen Namen in der Musikbranche gemacht.

Erst neulich sang er mit Anna Ermakova, der Tochter von Boris Becker, das Duett "Somethin' stupid". Doch das hat Mike Krüger nun im Podcast mit Thomas Gottschalk einer strengen Analyse unterzogen. Lästerten sie wirklich über Florian Silbereisen?

Florian Silbereisen: Mike Krüger kritisiert Auftritt des Schlagerstars

Mike Krüger nahm im aktuellen RTL Plus-Podcast "Die Supernasen" in der Folge "EM-Fieber" kein Blatt vor den Mund. Zum gemeinsamen Auftritt von Silbereisen und Ermakova sagte er: "Anna singt wirklich klasse. [...] Da werden einige Produzenten sich jetzt bei ihr melden. Nur unser Flori, der sitzt ziemlich verloren neben ihr auf dem Sofa oder auf irgend so einer Bank, und versucht immer mitzusingen, kriegt das aber überhaupt nicht auf die Reihe."

Und er holt weiter aus über den Auftritt in der im März ausgestrahlten ARD-Show "Die große Schlagerüberraschung": "Das heißt, sie singt wunderschön und Flori [...] gibt immer so Kommentare ab, weil er irgendwie den Ton nicht richtig trifft." Dann gibt Krüger dem Schlagerstar noch einen Rat: "Also Flori: Du musst jetzt dringend üben! Zweite Stimme singen für Duetts. - Ein Tipp hier vom Wörthersee..."

Thomas Gottschalk spricht von "Unsinn im Fernsehen"

Thomas Gottschalk hält sich dagegen zurück. Er merkt bloß an, dass Frank Sinatra (†82) und seine Tochter Nancy (84) den Song "Somethin' Stupid" ursprünglich gesungen haben und er aus dem Jahr 1967 stammt. Schließlich sagt Gottschalk noch: Er habe damals gemeinsam mit der Fernsehmoderatorin Margarethe Schreinemakers "Somethin' stupid that I love you" gesungen. "Also man macht im Fernsehen einen Unsinn, den man normalerweise nicht machen würde", so Gottschalk. (nk)

Übrigens: Vor jeder Sendung soll Florian Silbereisen immer mit einer ganz bestimmten Frau telefonieren. Und neulich gab es einen Zwischenfall bei der ARD-Sendung "Schlagerboom" mit dem Schlagerstar. 2024 sind noch andere Silbereisen-Shows im TV zu sehen.