Nach fünf Jahren: Schlager-Star Stefan Mross macht große Ankündigung

Lange war es musikalisch ruhig um Stefan Mross, nur aus seinem Privatleben gab es Neuigkeiten. Nun kündigte der Schlagerstar sein Comeback mit einem neuen Projekt an.

Der Schlagerstar Stefan Mross war in den vergangenen Jahren weniger aus musikalischen Gründen, sondern vielmehr wegen seines Privatlebens in den Schlagzeilen: Das Ehe-Aus mit der Sängerin Anna-Carina Woitschack schockte die Schlagerwelt schwer, die Beziehung mit seiner neuen Freundin, der Schlagersängerin Eva Luginger holte ihn in die Schlagzeilen und auch sein neuer Look mit Brille schaffte es ebenfalls in die Medien.

Jetzt zeigt sich: Auch musikalisch will Stefan Mross wieder zurück ins Rampenlicht. Nicht nur seine Sendung "Immer wieder sonntags" in der ARD kommt bald zurück: Laut einem Interview ist er kurz davor, neue eigene Musik zu veröffentlichen. Fans warten schon seit fünf Jahren darauf. Was das Besondere an seinem Comeback ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Comeback von Stefan Mross: Neue Musik angekündigt

Bald hat das Warten der Fans wohl ein Ende: Dem Musikportal schlager.de erzählte Stefan Mross, dass er wieder neue Musik als Solo-Künstler macht. "Die ersten Tage im Tonstudio waren wunderbar", sagte Mross dem Musikportal, das auch Bilder aus dem Studio zeigte. Dabei ist nicht nur der Sänger selbst vor dem Mikrofon zu sehen. Auf einem Foto posiert Mross mit der Schlager-Legende Ralf "Ralle" Rudnik.

Und das ist kein Zufall: Rudnik, der als Gitarrist und Songwriter der Höhner bekannt wurde und für Schlagergrößen wie Helene Fischer, Jürgen Drews und Roland Kaiser Hits erschuf, soll nun auch Stefan Mross als Songwriter und Produzent zur Seite stehen. "Die Zusammenarbeit macht uns großen Spaß", verriet Mross. "Wir merken ganz genau, dass Ralle und ich auf der gleichen, musikalischen Wellenlänge schweben und ich freue mich über das kreative Arbeiten.

Stefan Mross mit neuen Songs: "auch ganz viel Persönlichkeit"

Mross erzählte schlager.de, dass er mit Rudnik viel Wert darauf lege, zurück zum Ursprung der Musik zu kommen. "Echte Instrumente. Songs, die von Bands gespielt werden können. Vom Schlagzeug über die Gitarre bis hin zum Bass." Musik solle authentisch sein, dafür stehe gerade der Schlager. "Diese Idee in einem modernen Schlager-Pop umzusetzen, der ohne allzu künstliche Sounds auskommt und einfach echt ist, das ist uns besonders wichtig“, so Stefan Mross.

Wie genau die neue Musik klingen wird, ist noch nicht bekannt. Doch Mross machte gegenüber dem Schlagermagazin klar, dass sich Fans auch auf überraschende Facetten des Musikers freuen können: "Ich möchte natürlich neue, musikalische Einflüsse zeigen, aber auch ganz viel Persönlichkeit, ganz viel von mir selbst." Dabei helfe ihm auch sein Produzent: "Ralle versteht das sehr genau und wir erschaffen da gerade richtig tolle Songs, die Lebensfreude, Power und passend zu mir auch eine gewisse Portion Humor und Charme mit sich bringen." Mross könne es kaum erwarten, die neuen Titel zu veröffentlichen und auf der Bühne zu präsentieren.

Comeback nach fünf Jahren: Wann gibt es neue Songs von Stefan Mross?

Ganz ohne Musik von Mross sind die letzten fünf Jahre zwar nicht vergangen; immerhin gab es durchaus Musik, in der Stefan Mross mitwirkte. Diese Songs veröffentlichte er aber nicht als Solo-Künstler, sondern nur als Duett-Partner von seiner Ex-Frau. Jetzt scheint der Sänger, Trompeter und Moderator wieder als Solo-Künstler im Studio zu stehen. Wann genau der gebürtige Traunsteiner sein neues Projekt auf die Ohren der Schlagerfans loslässt, ist aber noch nicht klar. Laut schlager.de gibt es aber zumindest ein Datum, das sich Mross-Fans schon mal in den Kalender eintragen können: Am 17. Mai wird demnach bekannt gegeben, wie die neue Single heißt. Und wer weiß: Vielleicht gibt Mross den neuen Song ja schon zur Saisoneröffnung von "Immer wieder sonntags" auf der Bühne zum Besten.

Stefan Mross: "Immer wieder sonntags" kehrt zurück

Trotz langer Ungewissheit, steht nämlich auch hier ein kleines Comeback an. Nachdem er sich mit einem jungen Mann in einem Leipziger Hotel gestritten hatte, gab es 2023 einen Strafbefehl gegen Mross wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und versuchter Nötigung. Der SWR prüfte daraufhin vor der Saison 2023, ob der Schlagerstar "Immer wieder sonntags" weiter moderieren dürfte. Der gewohnte Moderator durfte dann die Zuschauer in der Sendungen auch willkommen heißen. Und mittlerweile ist klar: Die Schlagersendung kommt auch 2024 zurück. Die neue Saison startet laut ARD-Mitteilung am 16. Juni. Bislang sind zwölf Folgen, wöchentlich bis zum 8. September geplant.

Übrigens: Mross ist nicht der einzige Schlagerstar, der schon mit einem Strafbefehl zu kämpfen hatte. Bei einem anderen Schlagersänger hoffen die Fans dagegen - wie bei Stefan Mross - auf ein baldiges Comeback. Ein viel diskutierter Schlagerstar wurde jedoch von seinen Konzertbesuchern zum Abbruch bewegt.