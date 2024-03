Peter Maffay spricht über seinen schlimmsten Auftritt: "Es war erniedrigend"

Schlagerstar Peter Maffay scheut keine Bühne der Welt. Doch an einen längst vergangenen Auftritt denkt der Sänger nicht gern zurück.

Peter Maffay ist Bühnenkünstler durch und durch. Nach 50-jähriger Karriere geht einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands 2024 auf Abschiedstournee. Der heute 74-Jährige, der es nur nicht in unser Ranking der Top 15 Schlagerstars aller Zeiten geschafft hat, weil er auch als Deutschrocker große Erfolge feierte, genießt durch Songs wie "Du" (1970), "Es war Sommer" (1976) oder "Über sieben Brücken musst du geh'n" (1980) Kultstatus bei Schlagerfans.

Dabei lief nicht alles immer so glatt, wie der gebürtige Siebenbürger dem Playboy-Podcast "After hours" im Jahr 2021 verriet. Seinen schlimmsten Auftritt wird er wohl zu Lebzeiten nicht mehr vergessen. "Es war erniedrigend", sagt er im Interview. Doch was war geschehen?

Peter Maffay und sein schlimmster Auftritt: Aufgebrachte Stones-Fans bewarfen ihn mit Eiern

Der Zeitpunkt der Schmach fällt auf den Juli 1982. Peter Maffay, laut "MDR-meine-Schlagerwelt" seines Zeichens durch sein drei Jahre zuvor erschienenes legendäres Album "Steppenwolf" schon damals eine große Nummer, hatte sich allmählich in Richtung Deutschrock bewegt und war mit seiner Band im Müngersdorfer Stadion in Köln als Vorband der Rolling Stones gebucht. Doch es lief so gar nicht, wie es die Band und ihr Frontsänger geplant hatten.

Denn die Darbietung der Vorband traf wohl überhaupt nicht den Geschmack der Fans der Stones, bekanntlich nicht die zimperlichsten. Ganz im Gegenteil: "Es flog so alles auf die Bühne - auch Eier. Es war ein Schock. Es war erniedrigend", so der Rock- und Schlagersänger im Interview beim Playboy-Podcast. Doch aus der einschneidenden Erfahrung konnte der Tabaluga-Sänger, der erst jüngst bei der "Giovannni Zarella Show" im ZDF zu Ehren Roland Kaisers seine Bühnenkünste einmal mehr unter Beweis stellte, rückblickend auch etwas Gutes abgewinnen.

Peter Maffay und sein schlimmster Auftritt hatte auch etwas Gutes

Auf seine alten Bühnenjahre kann Peter Maffay der Bühnenschmach von 1982 nämlich einen heilsamen Knacks im vor Selbstbewusstsein strotzenden Jungkünstler entdecken: "Ich glaube, wenn wir da nicht ordentlich auf die Mütze gekriegt hätten, wären wir größenwahnsinnig geworden", stimmt die deutsche Schlagerrock-Legende rund 40 Jahre später versöhnliche Töne an.

