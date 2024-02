Schlager: Amigos-Sänger Bernd Ulrich nach Todesfall erschüttert: "Waren immer zu viert"

Die Amigos und ihre Fans sind in Trauer. Schlagersänger Karl-Heinz hat seine Frau an den Krebs verloren. Auch der Rückzug aus der Öffentlichkeit hat nichts genutzt.

Die Amigo-Familie trägt Trauerflor: Das Schlager-Kult-Duo, das nicht von wenigen zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands gezählt wird, hat ein wichtiges Familienmitglied verloren. Doris Ulrich, die Frau von Sänger Karl-Heinz (75), hat mit 71 Jahren den Kampf gegen den Brustkrebs verloren.

Ein herber Schlag, der die ganze Familie trifft. "Wir waren immer zu viert. Was haben wir gelacht, wenn wir unterwegs waren", sagte Bernd Ulrich (73), der jüngere der Amigo-Brüder, gegenüber der Bild-Zeitung. Um Karl-Heinz Ehefrau Doris zu schützen, entschloss sich die sonst so publikumsnahe Band sogar zu ihren geliebten Fans auf Abstand zu gehen.

Amigos nach Krebs-Diagnose auf Distanz zur Öffentlichkeit

Einen ungewohnten und dennoch notwendigen Schritt vollzogen die Amigo-Brüder, nachdem die Brustkrebs-Diagnose von Doris Ulrich bekannt wurde. Um sie zu schützen, zog sich das Schlager-Duo so gut es geht aus der Öffentlichkeit zurück. "Zwei Jahre sind wir nach Konzerten nicht mehr an den Autogrammstand gegangen. Karl-Heinz wollte nur noch heim. Die Leute haben natürlich gefragt. Doris ist krank, haben wir gesagt, mehr nicht. Und sie haben das respektiert", so Bernd Ulrich gegenüber der Bild.

Amigos: Konzerte bis auf Weiteres verschoben

Wann die geplanten Aufnahmen für das neue Album der Amigos stattfinden werden, ist nach derzeitigem Stand noch unklar. Fest steht für Bernd Ulrich: "Es gibt jetzt wichtigeres als die Musik. Unsere Familie steht Karl-Heinz in seiner Trauer bei. Er allein entscheidet, wann es weitergeht. Dafür werden unsere Fans, da bin ich mir sicher, volles Verständnis haben."

Übrigens: Im vergangenen Jahr hatten Schlager-Fans Anteil am Schicksalsschlag eines anderen Sängers genommen: Heino verlor seine Frau Hannelore. Eine andere Schlagerikone wurde hingegen mit 83 Jahren noch einmal Papa.