"Schlager Radio"-Chef überfallen: Polizei sucht mit diesem Fahndungsfoto

Der Redaktionsleiter von "Schlager Radio" wurde im Januar 2024 an einer Bahnstation zusammengeschlagen. Nun fahndet die Polizei nach drei Männern.

Im Januar 2024 wurde ein Mann an der Berliner Straßenbahnstation "Drontheimer Straße" niedergeschlagen. Dabei handelte es sich um den Redaktionsleiter von "Schlager Welt", Harry Perlinger. Nun hat die Polizei Berlin Details und Fahndungsfotos herausgegeben.

"Schlager Radio"-Chef an Berliner Straßenbahnstation niedergeschlagen: Was ist passiert?

Kurz nach der Tat sprach der Redaktionsleiter mit Bild. Er sei in der Nacht zu Sonntag mit der Straßenbahn gefahren. "Kurz vor zwei Uhr sah ich, wie drei junge, dunkelhaarige Männer mit ihren Verdampfern im Waggon begannen zu rauchen", so Perlinger. Und weiter "Ich sprach sie freundlich an. Sagte, ich sei selber Raucher, und bitte sie höflich, doch damit zu warten, bis sie ausgestiegen seien." Die Männer hätten dann auch das Rauchen eingestellt.

Als Perlinger an der Haltestelle Drontheimer Straße ausstieg, seien ihm die Männer gefolgt. Auf dem Bahnsteig hätten die drei ihn zu Boden geworfen und auf ihn eingeschlagen haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Berlin. Dabei sei der Ehering und das Handy des 45-Jährigen entwendet worden.

"Schlager Radio"-Chef niedergeschlagen: Was zu den Tatverdächtigen bekannt ist

Nachdem die drei mutmaßlichen Schläger Perlinger am Boden liegen gelassen hatten, kam Hilfe. "Dann kamen mir zum Glück zwei Passanten zu Hilfe und alarmierten die Polizei", so der 43-Jährige zu Bild.

Die Polizei Berlin hat nun mehrere Fahndungsfotos der mutmaßlichen Täter herausgegeben. Die Polizei beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt:

Alter: etwa 20 bis 25 Jahre

Größe und Statur: zwischen 180 und 185 Zentimeter groß, alle schlank

akzentfreies Deutsch, dunkle Kleidung

Übrigens: Stefan Mross macht nach fünf Jahren eine große Ankündigung! Außerdem arbeitet Beatrice Egli derzeit an einem geheimen Projekt. Zudem hatte Jan Böhmermann bei der Giovanni Zarrella Show für einen skurrilen Auftritt, der nicht bei allen Fans gut ankam. (oric)