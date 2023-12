Schlagerstar Bata Illic nach Unfall notoperiert: Wie geht es ihm?

Schlager-Urgestein Bata Illic musste nach einem Unfall notoperiert werden. Wie geht es ihm und was bedeutet das für seine geplanten Auftritte?

Für eingefleischte Schlagerfans war es eine Hiobsbotschaft kurz vor dem ersten Advent. Ende November wurde Schlagerstar Bata Illic ins Krankenhaus eingeliefert, alle Termine in absehbarer Zeit und die Teilnahme an der "Klingenden Bergweihnacht" fielen ins Wasser. Fans machten sich Sorgen, wie ernst es wirklich um das Schlager-Urgestein steht. Auf Facebook gab der 84-Jährige zunächst Entwarnung, doch erst eine Stellungnahme in der Bild-Zeitung brachte Klarheit. Was war passiert?

Schlager-Urgestein Bata Illic: Autritte und Tournee bis "auf Weiteres" abgesagt

Am 30. November teilte der Schlagerstar auf seiner Facebook-Seite folgende Nachricht mit seinen Fans: "Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich gestern nach einem Unfall operiert werden musste und aktuell noch im Krankenhaus bin." Umstände und wie es aktuell um den 84-Jährigen steht, enthielt der Post dagegen nicht. Die Teilnahme am Tourneestart der "Klingenden Bergweihnacht" und alle Termine "in den nächsten Tagen" müssten aber "bis auf Weiteres" abgesagt werden.

Die Fans kommentierten, übermittelten Genesungswünsche und Durchhalteparolen. Doch erst ein Bericht der Bild-Zeitung brachte Klarheit, wie es wirklich um den 84-Jährigen steht.

Schlager-Urgestein Bata Illic stürzt beim Kofferpacken: "Der Schmerz war unerträglich"

Durch die Bild-Zeitung, die den angeschlagenen Schlagerstar in seinem Krankenbett im Klinikum München-Pasing "erwischte", erfuhren die Fans genauere Umstände des Unfalls. So soll Illic über eine Teppichkante gestolpert sein und sich durch den Sturz die Hüfte gebrochen haben. Illic selbst ließ durch das Boulevardblatt ausrichten: "Das passierte, als ich im oberen Stockwerk am Kofferpacken für meine Tournee war. Ich bin dann seitlich direkt mit der Hüfte auf die harten 'Cotto'-Bodenfliesen gefallen. Der Schmerz war unerträglich! Ich konnte nicht mehr aufstehen und mich überhaupt nicht mehr bewegen."

Über seine derzeitige Verfassung gab der 84-Jährige nach der Notoperation Entwarnung: "Es geht mir den Umständen entsprechend. Die Operation ist sehr gut verlaufen und ich werde hier von den Ärzten und Schwestern hervorragend umsorgt."

Geholfen habe ihm auch die "die große Anteilnahme" der Fans auf Facebook, so der Schlagerstar. Wichtig für seine Genesung sei zudem seine Frau Olga Illic, die ihn jeden Tag in der Klinik besuche. "Ohne sie würde ich das alles gar nicht schaffen." Eine treue Begleiterin, die laut dem Münchner Boulevardblatt tz seit über einem Jahrhundert an seiner Seite steht. Gemeinsam blicken sie auf eine lange Zeit zurück, in der Bata Illic seine größten Erfolge als Schlagersänger feierte.

Schlagerstar Bata Illic blickt auf über 60 Jahre Bühnenerfahrung zurück

Der Schlagerstar ist schließlich ein echtes Bühnen-Urgestein. Die ersten Auftritte des Sängers gehen nach eigenen Angaben auf das Jahr 1959 zurück. Im Jahr 1967 erschien dann Illics erste Single "Die Welt Ist Voller Liebe". 1969 nahm er an der ersten ZDF-Hitparade teil, bei der er bis zum Ende der Sendung im Jahr 2000 insgesamt 62 Mal auftreten sollte. Die bekanntesten Lieder von Bata Illic sind:

"Die Liebe kommt am Abend" (1969)

"Candida"

"Michaela" (1972)

"Schwarze Madonna " (1973)

" (1973) "Ich hab`noch Sand in den Schuh`n aus Hawaii " (1975)

" (1975) "Wie ein Liebeslied" (2008, mit Eike Immel )

Neben Schlager-Klassikern wie den Gassenhauern "Michaela" oder "Ich hab`noch Sand in den Schuh`n aus Hawaii" hat Illic auch produzierte Songs jüngeren Datums im Repertoire, etwa das Album "Wo die Sonne nie unter geht" (2011) oder auch die neueste Platte aus dem Jahr 2022 "Immer Immer wieder Du", aus dem die Single-Auskopplung "Aus deinen Augen spricht Liebe" stammt.

Schlager-Urgestein Bata Illic: Reha anstatt Bühne

Wann die Fans Bata Illic das nächste Mal auf der Bühne sehen können, steht derweil noch in den Sternen. Das erste prominente Opfer ist die Illics geplante Teilnahme an der Schlagerkonzerttournee "Klingende Bergweihnacht", bei der unter anderem Patrick Lindner, Alexandra Hoffmann und Rosanna Rocci auftreten.

Doch auch weitere Bühnen-Auftritte von Bata Illic sind zunächst auf Eis gelegt. Der 84-Jährige muss sich nun zunächst auf seine Genesung konzentrieren, wozu nach dem Hüftbruch intensive Reha gehört: "Ich muss mit einer Art Rollator neu laufen lernen, bekomme täglich Physiotherapie", so der Schlagerstar gegenüber Bild.