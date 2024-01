Schlagerstar Frank Zander im Krankenhaus: So geht es ihm nach der Kopf-OP

Frank Zander ist nach seiner Kopf-OP wohlauf. Das berichtet sein Sohn Marcus Zander, der sich schon auf das nächste Treffen freut.

Im neuen Jahr gibt es endlich wieder gute Nachrichten von Frank Zander. Nachdem der Schlagerstar im Dezember ins Martin-Luther-Krankenhaus im Berliner Stadtteil Wilmersdorf eingeliefert worden war, musste er sich jetzt einer Operation am Kopf unterziehen.

Nun verkündete sein Sohn Marcus Zander laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa): "Es geht ihm gut. Er ist auf seinem Zimmer. OP ist gut verlaufen." Zander senior hatte sich über längere Zeit schwach gefühlt, in der Klinik waren zunächst lediglich erhöhte Entzündungswerte festgestellt worden, wie Bild und BZ berichteten.

Erst kurz vor dem Jahreswechsel bekam der Musiker demnach die Diagnose Hydrocephalus. Darunter ist ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit zu verstehen, der laut Berliner Charité zu Müdigkeit und Bewusstseinsstörungen führen kann. Schon vor dem Eingriff hatte sein Sohn betont: "Die Professoren sind überzeugt: Mein Vater wird nach einer OP Anfang Januar wieder ganz der Alte sein."

Frank Zander nach Kopf-OP: Sohn will mit Bier anstoßen

Nun erklärte der Junior, Zander habe noch ein wenig Kopfschmerzen und solle viel Wasser trinken. Schon bald soll aber auch ein anderes Getränk die Kehle des Sängers befeuchten: "Er freut sich schon auf einen Besuch von mir, dann stoßen wir gemeinsam mit einem Schluck Bier an und besprechen, wie die weitere Nachbehandlung ablaufen soll."

Zuvor hatte der Star bereits mitteilen lassen: "Aber ich weiß, es wird allet jut und ick freu mich schon auf'n frisch gezapftes Bier nach der OP." Via Instagram-Story drückte er sein "Grundvertrauen" in die behandelnden Ärzte aus, nachdem Zander schon zuvor betont hatte, sich in besten Händen zu wähnen.

Weihnachtsessen ohne Frank Zander: Sein Sohn bekommt das Bundesverdienstkreuz

Sein alljährliches Weihnachtsessen mit Gänsebraten für Obdachlose und Bedürftige, das 2023 zum 29. Mal und erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie stattfand, musste erstmals seit der Premiere 1995 ohne den Initiator über die Bühne gehen. Im Estrel-Hotel sangen aber alle Anwesenden gemeinsam für den zugeschalteten Zander seinen Song "Nur nach Hause".

Über den weiteren Zeitplan auf dem Weg der Genesung verriet sein Sohn noch nichts. Er selbst bekommt am Donnerstag (11. Januar) im Roten Rathaus für die Organisation der Weihnachtsfeier mit Tausenden Gästen das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Dann hofft Zander junior, dass sein berühmter Vater schon wieder an seiner Seite sein kann. Dem wurde diese Ehre schon im Jahr 2002 zuteil.

