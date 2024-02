Schlagerstar Mary Roos: So ein Partner kommt für sie nicht in Frage!

Show-Ikone Mary Roos hat in einem Interview verraten, dass sie keinen Mann daten würde, der jünger ist als sie. Warum? Das lesen Sie hier.

Schlager-Star Mary Roos will keinen jüngeren Mann. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg hat Roos erzählt, dass sie sich nicht vorstellen kann, einen jüngeren Mann zu daten — und das hängt mit dem Lampenschirm in ihrem Schlafzimmer zusammen.

Single oder doch vergeben? In einem dpa-Interview hat Show-Ikone Mary Roos darüber gesprochen, dass ihr die öffentlichen Mutmaßungen über ihren Beziehungsstatus auf die Nerven gehen. "Ich fühle mich sehr wohl und halte nach niemandem Ausschau", sagte Roos. Allerhöchstens dürfe man sie als im entspannten Zustand der Aufgeschlossenheit beschreiben.

"Außerdem sollte so ein Mann auf keinen Fall jünger sein als ich", sagte Roos weiter. "Schließlich möchte ich abends kein Tuch über den Lampenschirm hängen müssen."

Ross ist laut der dpa zweimal geschieden: Einmal von ihrem ehemaligen Manager Pierre Scardin und einmal vom Entertainer Werner Böhm.

„Aufrecht geh’n“: Das macht Schlager-Star Mary Roos heute

Mary Roos hat ihrer Gesangskarriere 2019 beendet. Laut der dpa hat sie 2022 das Buch „Aufrecht geh'n: Mein liederliches Leben“ veröffentlicht. Mit dem Kabarettisten Wolfgang Trepper geht sie dieses Jahr auf Abschiedstournee mit dem Programm „Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß’ auf die Erdbeeren“.

